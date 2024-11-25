Tuyển Vẽ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

Vẽ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vẽ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Vẽ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát, lập phương án công nghệ xử lý nước thải, khí thải.
Thiết kế công nghệ trạm xử lý nước thải, khí thải.
Lập dự toán chào thầu.
Làm việc khách hàng và nhà cung cấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương và làm việc môi trường áp lực
- Có khả năng sử dụng phần mềm Autocad, đọc hiểu bản vẽ thi công.
Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp DH ngành môi trường, cấp thoát nước, hóa môi trường. (Ưu tiên các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật như: Bách Khoa, Thuỷ Lợi, Xây Dựng, Kiến Trúc, Mỏ - Địa Chất...)
- Nhanh nhẹn chủ động, trung thực, gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên thiết kế: Lương, thưởng từ 15tr - 25tr theo năng lực
Các chế độ khác: Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm... và các chế độ cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt nói không với nợ lương.
Được làm việc môi trường năng động có cơ hội thăng tiến.
Được hỗ trợ tiền ăn trưa và xăng xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 phố Hội Vũ, phường Hàng Bông, , Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

