Tuyển Vẽ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vẽ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Vẽ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát, lập phương án công nghệ xử lý nước thải, khí thải.
Thiết kế công nghệ trạm xử lý nước thải, khí thải.
Lập dự toán chào thầu.
Làm việc khách hàng và nhà cung cấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương và làm việc môi trường áp lực
- Có khả năng sử dụng phần mềm Autocad, đọc hiểu bản vẽ thi công.
Yêu cầu chung:
- Tốt nghiệp DH ngành môi trường, cấp thoát nước, hóa môi trường. (Ưu tiên các trường đại học chuyên ngành kỹ thuật như: Bách Khoa, Thuỷ Lợi, Xây Dựng, Kiến Trúc, Mỏ - Địa Chất...)
- Nhanh nhẹn chủ động, trung thực, gắn bó lâu dài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên thiết kế: Lương, thưởng từ 15tr - 25tr theo năng lực
Các chế độ khác: Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm... và các chế độ cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt nói không với nợ lương.
Được làm việc môi trường năng động có cơ hội thăng tiến.
Được hỗ trợ tiền ăn trưa và xăng xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
