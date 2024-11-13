Tuyển Thiết kế bao bì CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thiết kế bao bì

Nhận phim từ bạn xuất phim tiến hành chụp bản in tem.

Pha màu để in tem.

Làm các công việc theo yêu cầu cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm in ấn.

Thời gian làm việc từ Thứ 02 đến sáng thứ 07: Sáng từ 07h30 đến 11h30 chiều từ 13h00 đến 17h00.

Sức khỏe tốt.

Yêu cầu giới tính nam.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Tăng ca nhân 1.5

Phụ cấp cơm trưa.

Phụ cấp độc hại.

Làm việc tại: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

