Tuyển Thiết kế bao bì CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Thiết kế bao bì

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế bao bì Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thiết kế bao bì Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận phim từ bạn xuất phim tiến hành chụp bản in tem.
Pha màu để in tem.
Làm các công việc theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm in ấn.
Thời gian làm việc từ Thứ 02 đến sáng thứ 07: Sáng từ 07h30 đến 11h30 chiều từ 13h00 đến 17h00.
Sức khỏe tốt.
Yêu cầu giới tính nam.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Tăng ca nhân 1.5
Phụ cấp cơm trưa.
Phụ cấp độc hại.
Làm việc tại: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 657 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

