Tuyển Thiết kế bao bì CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế bao bì Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Thiết kế bao bì Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhận phim từ bạn xuất phim tiến hành chụp bản in tem.
Pha màu để in tem.
Làm các công việc theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm in ấn.
Thời gian làm việc từ Thứ 02 đến sáng thứ 07: Sáng từ 07h30 đến 11h30 chiều từ 13h00 đến 17h00.
Sức khỏe tốt.
Yêu cầu giới tính nam.
Thời gian làm việc từ Thứ 02 đến sáng thứ 07: Sáng từ 07h30 đến 11h30 chiều từ 13h00 đến 17h00.
Sức khỏe tốt.
Yêu cầu giới tính nam.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực.
Tăng ca nhân 1.5
Phụ cấp cơm trưa.
Phụ cấp độc hại.
Làm việc tại: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh.
Tăng ca nhân 1.5
Phụ cấp cơm trưa.
Phụ cấp độc hại.
Làm việc tại: C8/17 Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI