Tuyển Thiết kế Công nghiệp FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế Công nghiệp Tại FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thiết kế Công nghiệp Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Vẽ layout thiết bị, MEP, v.v. cho bếp công nghiệp (nhà hàng, khách sạn, canteen, v.v.)
Hỗ trợ tư vấn lựa chọn thiết bị phù hợp cho khách hàng
Chỉnh sửa bản vẽ theo yêu cầu của khách hàng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo Autocad (2D). (Ứng viên dựng được 3D và các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế)
Có kinh nghiệm thiết kế bếp công nghiệp (nhà hàng, căng tin, v.v.) tối thiểu 03 năm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về điện tử, điện lạnh, cơ khí, điện, xây dựng.
Ứng viên có thể giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh là một lợi thế.
Tại FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Đánh giá lương thưởng hàng năm.
Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo luật lao động.
Du lịch và khám sức khỏe công ty hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM COMPANY LIMITED
