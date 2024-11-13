Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế sản phẩm nội thất Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 362 Phố Huế
- Quận Hai Bà Trưng
- Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền PHP
Tham gia vào dự án phát triển với khách hàng Nhật
Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế.
Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP , có kinh nghiệm framework : Laravel
Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP , có kinh nghiệm framework :
Laravel
Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAX.
Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end : VueJS, ReactJS, Type, v.v...
Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end : VueJS,
ReactJS
,
Type,
v.v...
Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service ( XML, JSON)
Biết Unit testing các sản phẩm do mình làm ra.
Biết
Unit testing
các sản phẩm do mình làm ra.
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgresql, Oracle, Microsoft SQL Server
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về AWS hoặc các Cloud Server tương tự
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về
AWS
hoặc các
Cloud Server
tương tự
Ưu tiên ứng viên biết thêm ngôn ngữ lập trình khác như Python/ Nodejs/ Mobile…
Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn
Phỏng vấn online thời điểm hiện tại
Review lương hàng năm
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đóng full lương.
Tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức
Tham gia hoạt động Teambuilding và du lịch hàng năm
Trợ cấp chứng chỉ IT, chứng chỉ tiếng Nhật, trợ cấp tham gia hội thảo
Tự do ăn mặc thoải mái, không gò bó
Happy time ăn uống 2 lần 1 tuần
Nghỉ sau sinh 6 tháng
Kho truyện tranh và sách tiếng Nhật free
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện, hoà đồng
Trợ cấp ăn trưa : 400.000 VNĐ/tháng
Trợ cấp đi lại : ~150.000 VNĐ/tháng
Giờ làm việc : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (8:00 ~ 12:00 và 13:30 ~ 17:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)
