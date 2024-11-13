Tuyển Thiết kế sản phẩm nội thất Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 362 Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế sản phẩm nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền PHP

Tham gia vào dự án phát triển với khách hàng Nhật

Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế.

Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP , có kinh nghiệm framework : Laravel

Thành thạo ngôn ngữ lập trình PHP , có kinh nghiệm framework :

Laravel

Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAX.

Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end : VueJS, ReactJS, Type, v.v...

Thành thạo ít nhất 1 library/framework để phát triển front-end : VueJS,

ReactJS

,

Type,

v.v...

Thành thạo việc xây dựng và sử dụng web service ( XML, JSON)

Biết Unit testing các sản phẩm do mình làm ra.

Biết

Unit testing

các sản phẩm do mình làm ra.

Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất 1 hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Postgresql, Oracle, Microsoft SQL Server

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về AWS hoặc các Cloud Server tương tự

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về

AWS

hoặc các

Cloud Server

tương tự

Ưu tiên ứng viên biết thêm ngôn ngữ lập trình khác như Python/ Nodejs/ Mobile…

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn

Phỏng vấn online thời điểm hiện tại

Review lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đóng full lương.

Tham gia lớp học tiếng Nhật, đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức

Tham gia hoạt động Teambuilding và du lịch hàng năm

Trợ cấp chứng chỉ IT, chứng chỉ tiếng Nhật, trợ cấp tham gia hội thảo

Tự do ăn mặc thoải mái, không gò bó

Happy time ăn uống 2 lần 1 tuần

Nghỉ sau sinh 6 tháng

Kho truyện tranh và sách tiếng Nhật free

Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện, hoà đồng

Trợ cấp ăn trưa : 400.000 VNĐ/tháng

Trợ cấp đi lại : ~150.000 VNĐ/tháng

Giờ làm việc : từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (8:00 ~ 12:00 và 13:30 ~ 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VPS (VPS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin