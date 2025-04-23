Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY làm việc tại Hải Dương thu nhập 5 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY

Nhân viên kinh doanh

Mức lương
5 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương

- Hà Nội

- Hải Phòng ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 25 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc kinh doanh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.
Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có kinh nghiệm sẽ là lợi thế.
Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghề Sales từ đầu
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngách 160/6 Bạch Đằng , Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

