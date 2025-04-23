Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY làm việc tại Hải Dương thu nhập 5 - 25 Triệu

Mức lương 5 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương - Hà Nội - Hải Phòng ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 25 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng, giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Thực hiện các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Theo dõi, cập nhật thông tin thị trường, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Phân tích, đánh giá hiệu quả công việc kinh doanh, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả.

Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng có kinh nghiệm sẽ là lợi thế.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghề Sales từ đầu

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.