Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sơn La: Km34 Quốc quốc lộ 6 Sơn La – Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La., Mai Sơn

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phiên dịch trực tiếp từ tiếng Hoa sang tiếng Việt và ngược lại trong các cuộc họp và các buổi làm việc giữa đội ngũ kỹ thuật và quản lý nhà máy với đối tác/chuyên gia nước ngoài. Hỗ trợ dịch các tài liệu kỹ thuật, hợp đồng và văn bản liên quan đến quy trình sản xuất mía đường, kỹ thuật trồng mía, vận hành máy móc và các lĩnh vực khác. Làm việc cùng bộ phận kỹ thuật trồng mía để hỗ trợ thông dịch trong quá trình làm việc với nông dân, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây mía. Hỗ trợ ban quản lý trong các hoạt động giao tiếp với đối tác/chuyên gia, nhà cung cấp và khách hàng nói tiếng Hoa, đảm bảo việc truyền đạt thông tin chính xác và hiệu quả. Dịch thuật trong các buổi hướng dẫn, hội thảo, và các hoạt động liên quan đến kỹ thuật sản xuất mía đường, trồng mía với các nông dân địa phương và các chuyên gia nước ngoài.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Hoa (nghe, nói, đọc, viết) và tiếng Việt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy hoặc ngành công nghiệp sản xuất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành mía đường hoặc kỹ thuật trồng trọt. Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và thích nghi nhanh trong môi trường làm việc nhà máy và nông vụ. Chịu được áp lực công việc. Có trách nhiệm, nhiệt huyết và kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và quyền lợi theo luật lao động. Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp lâu dài. Công ty hỗ trợ chổ ở cho ứng viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

