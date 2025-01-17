Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH LÂN TUYỂN làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

1. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH BAN BUÔN 1.1 Kế hoạch mục tiêu bán hàng - Kế hoạch bán (Doanh thu, sản lượng) - Kế hoạch hành động bán - Kế hoạch chi phí bán (chính sách khuyến mại, vận chuyển, CSKH.) 1.2 Kế hoạch truyền thông quảng cáo - Kế hoạch setup nội dung, kênh truyền thông quảng cáo - Kế hoạch thực thi truyền thông quảng cáo 1.3 Kế hoach chăm sóc khách hàng - Kế hoạch nội dung, kịch bản, chương trình CSKH - Kế hoạch thực thi CSKH 2. THỰC THI KINH DOANH BAN BUÔN 2.1. Thưc thi chắm sóc khách hàng - Cập nhật thông tin khách hàng - Chăm sóc khách hàng theo kịch bản (các điểm chạm với khách hàng: 78 điểm chạm) và chính sách 2.2. Thưc thi bán hàng - Tiếp nhận và xử lý đơn hàng - Theo dõi, đôn đốc, thu hồi công nợ (nếu bán nợ)

