Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Sơn La: Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi, Mộc Châu, Thành phố Sơn La

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho Giám đốc Nhà máy xây dựng kế hoạch xuất bán theo năm/quý/tháng.

Sắp xếp nhập nguyên vật liệu/vật tư/thành phẩm theo từng kho.

Xuất NVL cho sản xuất theo từng lô khác nhau tại các kho.

Xuất kho thành phẩm theo danh sách bán hàng các hộ theo từng xe theo tuyến bán hàng.

Tham gia cùng nhóm ATTP phân tích mối nguy cho tất cả các sản phẩm của nhà máy và xác định các CCP, oPRP, thực hiện các yêu cầu của hệ thống chất lượng ISO 22000, ATVSLĐ, PCCN…

Thực hiện các công việc theo bản mô tả công việc và các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo nhà máy và Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng tài chính kế toán trở lên.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm công tác nghiệp vụ liên quan tới ngành kế toán của công ty.

- Có kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ ngành chế biến trong Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

- Thưởng quý, năm, lương tháng 13.

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được năng lực của bản thân

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

THÔNG TIN KHÁC:

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Hết thời gian thử việc nếu đáp ứng được yêu cầu công việc, Công ty sẽ ký hợp đồng lao động chính thức.

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin