Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, phát triển thị trường, xây dựng và quản lý kênh phân phối tại địa bàn được giao:

1.Điều tra cơ bản về cây trồng, dịch hại, chủng loại thuốc theo kế hoạch đã được duyệt.

2. Khảo nghiệm hiệu lực phòng trừ dịch hại của thuốc theo yêu cầu (không thường xuyên).

3. Trình diễn kỹ thuật, quảng bá và phát triển thị trường

4. Tổ chức bán hàng tại địa bàn phụ trách (thường xuyên)

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.

6. Lập kế hoạch, báo cáo trình Trưởng phòng

7. Thời gian làm việc: từ 7 giờ 30 đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

8. Địa điểm làm việc:

ĐỒNG NAI

TIỀN GIANG

LONG AN

LÂM ĐỒNG

GIA LAI

SƠN LA

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Cây trồng, Nông học, ....

- Sẵn sàng làm việc thị trường, đi công tác, không ngại di chuyển.

- Ưu tiên NAM và ưu tiên độ tuổi từ 22 đến 30.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều bằng xe máy.

- Có xe máy, laptop, điện thoại thông minh.

- Lương và chế độ theo quy định của công ty (Tổng thu nhập từ 10 đến trên 15 triệu đồng/ tháng). Định kỳ tăng lương 02 năm / lần.

- THƯỞNG theo hiệu quả làm việc. Thưởng Lễ, Tết.

- Phụ cấp ăn trưa, đi lại, hỗ trợ nhà ở, công tác phí,....

- Công ty đóng toàn bộ các chi phí liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV (Công ty đóng cả phần của người lao động);

- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà Nước. Ngày phép không sử dụng hết sẽ được quy đổi thành tiền mặt và chi trả vào cuối năm dương lịch.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

