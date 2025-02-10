Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
- Đồng Nai:
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Long An ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Sơn La
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật, phát triển thị trường, xây dựng và quản lý kênh phân phối tại địa bàn được giao:
1.Điều tra cơ bản về cây trồng, dịch hại, chủng loại thuốc theo kế hoạch đã được duyệt.
2. Khảo nghiệm hiệu lực phòng trừ dịch hại của thuốc theo yêu cầu (không thường xuyên).
3. Trình diễn kỹ thuật, quảng bá và phát triển thị trường
4. Tổ chức bán hàng tại địa bàn phụ trách (thường xuyên)
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.
6. Lập kế hoạch, báo cáo trình Trưởng phòng
7. Thời gian làm việc: từ 7 giờ 30 đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
8. Địa điểm làm việc:
ĐỒNG NAI
TIỀN GIANG
LONG AN
LÂM ĐỒNG
GIA LAI
SƠN LA
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sẵn sàng làm việc thị trường, đi công tác, không ngại di chuyển.
- Ưu tiên NAM và ưu tiên độ tuổi từ 22 đến 30.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, có khả năng làm việc độc lập/làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc và di chuyển nhiều bằng xe máy.
- Có xe máy, laptop, điện thoại thông minh.
Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- THƯỞNG theo hiệu quả làm việc. Thưởng Lễ, Tết.
- Phụ cấp ăn trưa, đi lại, hỗ trợ nhà ở, công tác phí,....
- Công ty đóng toàn bộ các chi phí liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBNV (Công ty đóng cả phần của người lao động);
- Nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà Nước. Ngày phép không sử dụng hết sẽ được quy đổi thành tiền mặt và chi trả vào cuối năm dương lịch.
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
