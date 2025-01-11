Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NABATI VIỆT NAM làm việc tại Sơn La thu nhập 12 - 17 Triệu

Hướng dẫn, kèm cặp, huấn luyện, đánh giá đội ngũ các nhân viên/chuyên viên kinh doanh để đảm bảo thành tích luôn ở mức độ cao.

Tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để đảm bảo đội ngũ luôn có khả năng đáp ứng các mục tiêu bán hàng/kinh doanh trong hiện tại và tương lai.

Thực hiện chấm công hàng tháng cho nhân viên/chuyên viên kinh doanh; chịu trách nhiệm đảm bảo chính xác và trung tḥưc trong việc chấm công.

Đảm bảo luôn đạt các mục tiêu về sản lượng hàng bán ra, về độ phủ, về tiêu chuẩn trưng bày hàng hóa, tối ưu hóa việc sử dụng các vật dụng hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán khách hàng trong địa bàn.

Kiểm soát việc cập nhật danh sách khách hàng, lộ trình, tuyến, điểm bán hàng của nhân viên/chuyên viên kinh doanh để chủ động quản lý sự sẵn có của thương hiệu/sản phẩm tại các điểm bán hàng và phát triển liên tục việc phân phối ở từng khu vực cụ thể cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

Đảm bảo việc giữ liên lạc với khách hàng và tất cả những khách hàng đều được viếng thăm để xác định cho khách hàng thấy Công ty là nhà cung cấp hàng hóa thực thụ và vừa là nhà tư vấn tốt.

Thiết lập các mục tiêu và triển khai các kế hoạch sẵn sàng cho việc bán hàng và qua việc sử dụng hiệu quả vật phẩm hỗ trợ quảng cáo nhằm tối đa hóa hình ảnh và sự hiện diện của thương hiệu, sản phẩm của Công ty.

Thống kê số liệu bán hàng, tổng hợp báo cáo tuần/tháng/cơ sở dữ liệu và đưa ra kết luận/kiến nghị có liên quan để hỗ trợ các quyết định kinh doanh của các khu vực theo định kỳ .

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

Ít nhất 2năm kinh nghiệm Giám Sát Bán Hàng kênh GT ở các công ty FMCG

Kỹ năng vi tính: sử dụng tốt các phần mềm MS. Office (word, excel)

Kỹ năng trình bày và giao tiếp

Kỹ năng xây dựng đội ngũ: vận dụng hiệu quả khả năng động viên, khuyến khích, xây dựng tinh thần kỷ luật, đoàn kết hướng đến mục tiêu chung và hiệu quả công việc.

Trung thực, liêm chính

Chăm chỉ, nhiệt tình, có chí cầu tiến

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Ngành khác

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Sơn La