Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Trà Vinh: Km 34 quốc lộ 6 Sơn La - Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Mai Sơn, Thành phố Trà Vinh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Công tác nhân sự

Công tác Tuyển dụng và đào tạo

Công tác hành chính

- Tham gia công tác thanh lý tài sản cố định, đôn đốc, giám sát các cá nhân/bộ phận trong Nhà máy thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản của Nhà máy theo đúng các qui định hiện.

Công tác khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, chuyên ngành Kinh tế- xã hội

Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại các nhà máy sản xuất

Có khả năng quản lý nhân sự

Am hiểu về Luật lao động, BHXH và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Có khả năng quan sát, nhạy bén và xử lý tình huống tốt

Có thể chịu đựng áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc

Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ

Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.

Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.

Được hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa

Phụ cấp ăn trưa theo chế độ nhà máy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.