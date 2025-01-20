Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Trà Vinh: Km 34 quốc lộ 6 Sơn La
- Hà Nội, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Mai Sơn, Thành phố Trà Vinh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Công tác nhân sự
Công tác Tuyển dụng và đào tạo
Công tác hành chính
- Tham gia công tác thanh lý tài sản cố định, đôn đốc, giám sát các cá nhân/bộ phận trong Nhà máy thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản của Nhà máy theo đúng các qui định hiện.
Công tác khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, chuyên ngành Kinh tế- xã hội
Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm tại các nhà máy sản xuất
Có khả năng quản lý nhân sự
Am hiểu về Luật lao động, BHXH và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
Có khả năng quan sát, nhạy bén và xử lý tình huống tốt
Có thể chịu đựng áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN sau thời gian thử việc
Tham gia Công đoàn và được hưởng các phúc lợi đầy đủ
Các chế độ lương, thưởng theo quy định của Công ty.
Trợ cấp gắn bó theo thời gian làm việc.
Được hỗ trợ chỗ ở cho ứng viên ở xa
Phụ cấp ăn trưa theo chế độ nhà máy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
