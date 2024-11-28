Tuyển TikTok Content Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển TikTok Content Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản quay video Tiktok
Lên kế hoạch xây dựng các kênh Tiktok
Nghiên cứu trends, bắt trends mới theo thời gian của Tiktok
Tham gia vào quá trình sản xuất, edit video
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Báo cáo:
Các công việc khác:
Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất kênh Tiktok
Có kỹ năng lên kịch bản, sản xuất video
Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, sáng tạo, nhanh nhạy
Khả năng bắt trend tốt
Biết edit video và ảnh là một lợi thế
Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 - 12.000.000vnđ/tháng
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000/ngày
Phụ cấp:
Các chính sách:
Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.
Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.
Đóng BHXH, BHYT theo quy định của công ty
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh Nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 6. Tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

