Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48/25 lê ngã P. Phú Trung, Tân Phú

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở rộng lĩnh vực hoạt động, công ty chúng tôi cần tuyển Nhân Viên Livestream bán hàng tiêu dùng Việt:
+ Trực tiếp tham gia các buổi livestream của Tiktok
+ Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, tính năng ,giá bán, CTKM, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng,mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng, giọng nói dễ nghe
- Am hiểu các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok Shop,
- Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động
- Thời gian live (2 nữ thay nhau live các khung giờ)
+ Thời gian làm việc : 8h-18h ( Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h30 )
+Ca live sáng: 9h00-12h00
+Ca live chiều: 14h00-17h30
+ Thời gian làm việc Ca Tối: 18h – 1h sáng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trung bình 8.000.000 - 20.000.000 tuỳ theo năng lực
- Thưởng theo năng suất làm việc.
- Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13. - Xét tăng lương theo đánh giá năng lực
- Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48/25 Lê Ngã, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

