Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48/25 lê ngã P. Phú Trung, Tân Phú

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Mở rộng lĩnh vực hoạt động, công ty chúng tôi cần tuyển Nhân Viên Livestream bán hàng tiêu dùng Việt:

+ Trực tiếp tham gia các buổi livestream của Tiktok

+ Trò chuyện với người xem để giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người xem về sản phẩm, tính năng ,giá bán, CTKM, cách sử dụng sản phẩm, cách đặt hàng,mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng, giọng nói dễ nghe

- Am hiểu các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok Shop,

- Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động

- Thời gian live (2 nữ thay nhau live các khung giờ)

+ Thời gian làm việc : 8h-18h ( Nghỉ trưa từ 12h00 – 13h30 )

+Ca live sáng: 9h00-12h00

+Ca live chiều: 14h00-17h30

+ Thời gian làm việc Ca Tối: 18h – 1h sáng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trung bình 8.000.000 - 20.000.000 tuỳ theo năng lực

- Thưởng theo năng suất làm việc.

- Thưởng Lễ, Tết và Tháng 13. - Xét tăng lương theo đánh giá năng lực

- Thưởng theo sự vụ, sáng kiến trong công việc

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TWIN

