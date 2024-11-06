Tuyển TikTok Content HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Gia Thượng, Long Biên

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phân tích làm các video chủ đề liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, điện tử / điện lạnh để tạo ra nội dung hấp dẫn, thu hút và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu lên TikTok , Facebook

Viết các bài viết, bài đăng trên website, mạng xã hội, blog, email marketing, landing page, ... về các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, tin tức, kiến thức liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, điện tử / điện lạnh.

Sáng tạo nội dung độc đáo, thu hút, mang tính giải trí và cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng.

Sử dụng các kỹ thuật SEO để tối ưu hóa nội dung, tăng khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của nội dung, đưa ra các giải pháp cải thiện.

Tham gia các hoạt động sáng tạo nội dung khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng viết văn bản rõ ràng, mạch lạc, thu hút và dễ hiểu.

Nắm vững các kỹ năng viết lách, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng sáng tạo nội dung.

Có kiến thức cơ bản về SEO, tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo và ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực thương mại điện tử, điện tử / điện lạnh.

Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU

