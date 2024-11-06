Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.
Livestream giài trí như: trò chuyện, kể chuyển, hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, hoặc các tài năng khác...
Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhăm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diên ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.
Phối hợp với quản lý xây dựng lộ trình phát triển bài bản theo đánh giá của công ty.
Thực hiện livestream tại nhà và thời gian làm việc linh hoạt.
Chỉ live giải trí - không bán hàng
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng anh giao tiếp hoặc tiếng Trung là một lợi thế
Không yêu câu kinh nghiệm.
Có ngoại hình sáng.
Chăm chí, nhiệt tình với công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 12,000,000 - 15,000,000VNĐ + %Hoa hồng + thưởng tiền mặt hằng ngày.
Thu nhập không dưới 15,000,000VNĐ/ tháng.
Được đáo tạo, định hướng rèn luyện tài năng để trớ thành 1 Idol live chuyên nghiệp.
Được hỗ trợ hướng dẫn xây dựng kênh và sáng tạo nội dung trên kênh Tik Tok.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
