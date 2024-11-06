Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Miền Nam

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.

Livestream giài trí như: trò chuyện, kể chuyển, hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, hoặc các tài năng khác...

Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhăm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diên ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.

Phối hợp với quản lý xây dựng lộ trình phát triển bài bản theo đánh giá của công ty.

Thực hiện livestream tại nhà và thời gian làm việc linh hoạt.

Chỉ live giải trí - không bán hàng

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết tiếng anh giao tiếp hoặc tiếng Trung là một lợi thế

Không yêu câu kinh nghiệm.

Có ngoại hình sáng.

Chăm chí, nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12,000,000 - 15,000,000VNĐ + %Hoa hồng + thưởng tiền mặt hằng ngày.

Thu nhập không dưới 15,000,000VNĐ/ tháng.

Được đáo tạo, định hướng rèn luyện tài năng để trớ thành 1 Idol live chuyên nghiệp.

Được hỗ trợ hướng dẫn xây dựng kênh và sáng tạo nội dung trên kênh Tik Tok.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG XF VIỆT NAM

