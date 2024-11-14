Tuyển TikTok Content Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý trên Tiktok
Đưa ra ý tưởng Video tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản và quay dựng chi tiết cho các tuyến nội dung trên tiktok của công ty.
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thời gian theo thuật toán của Tiktok.
Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra những ý tưởng mới, những sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
Tìm kiếm, kết nối với KOCs, KOLs để tạo ra các Influencer marketing Camping trên Tiktok.
Trực tiếp lên hình trong các Video trên Tiktok/Facebook.
Trực tiếp tham gia thực hiện quay video khách hàng, cơ sở vật chất, event, Kols, ... và xử lý Video hoàn thiện. Hoặc phối hợp với đối tác hình ảnh Outsource để hoàn thiện videos theo yêu cầu.
Trực tiếp làm việc, điều phối các bạn CTV – diễn viên, người mẫu, tham gia đóng clips Tiktok, clips Youtube, facebook.
Quản lý và sắp xếp kho video (Online, offline) logic thuận tiện trong việc truy xuất dữ liệu.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, Hoạt động liên quan đến chương trình marketing, quảng cáo sản phẩm đang chạy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, ĐH trở lên chuyên ngành thiết kế hoặc những chuyên ngành có liên quan.
Hiểu về nền tảng Tiktok, đã có kinh nghiệm làm video Tiktok/xây dựng kênh Tiktok cá nhân ( có kinh nghiệm xây dựng kênh Tiktok bán hàng là một lợi thế.
Tiếng anh đọc, viết tốt.
Kiến thức: Hiểu biết rộng về ngành thiết kế, mỹ thuật, nghệ thuật.
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng. Kỹ băng sử dụng thành thục công nghệ. Sử dụng thành thục các phần mềm Video editor, khả năng bám sát mục tiêu tốt.
Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương, (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh)
Có niềm đam mê yêu thích với đồ ăn
Phẩm chất: đạo đức tốt, trung thực, tâm huyết. Có tinh thần trách nhiệm cao, có óc sáng tạo, tư duy đổi mới, thích khám phá.
Đam mê sáng tạo và thiết kế nội dung
Năng nổ, nhiệt huyết, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tình thần làm việc theo nhóm với các bộ phận trực thuộc Phòng marketing và các phòng ban khác trong công ty
Sức khoẻ tốt.

Tại Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương chính thức: Thỏa thuận
2. Các Chế độ bảo hiểm theo quy định pháp luật.
3. Làm việc trong môi trường năng động chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
4. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ cho công việc
5. Các đãi ngộ về du lịch, Teambuilding, ... và các hoạt động khác
6. Thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Công ty Cổ phân thương mại xuất nhập khẩu Vindrink

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà văn hóa Linh Đàm - Nguyễn Duy Trinh - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

