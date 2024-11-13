Tuyển TikTok Content CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 181A Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Thực hiện các buổi Livestream nhảy nhóm chất lượng trên nền tảng TikTok Live.

Tương tác trực tiếp với khán giả qua các bình luận, câu hỏi và yêu cầu, tạo không khí thân thiện và gần gũi.

Xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân trên TikTok, tạo phong cách độc đáo và thu hút sự chú ý.

Sáng tạo và sản xuất các nội dung video hấp dẫn, phù hợp với đối tượng người xem trên kênh TikTok của công ty.

Tối ưu hóa các chiến lược nội dung để gia tăng lượng người theo dõi và tương tác.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, cao từ 1m55, làm full-time theo lịch công ty (6h/ngày).

Nhiệt huyết, chăm chỉ và có đam mê với công việc livestream.

Sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, thần thái tự tin, và khả năng biểu diễn cuốn hút.

Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 12 triệu đến 30 triệu/ tháng (lương + thưởng + hoa hồng).

Hỗ trợ đẩy phiên live, đẩy video lên xu hướng.

Thiết bị live hiện tại, luôn luôn có kĩ thuật hỗ trợ, vận hành.

Đội ngũ make up, trang phục chuyên nghiệp.

Dạy và đào tạo nhảy miễn phí.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Kí hợp đồng lao động, đóng BHXH đầy đủ, được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ SAO MAI MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.