Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video Tik Tok, chủ đề nội dung liên quan đến tuyển dụng
Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media cho tuyển dụng
Không ngại di chuyển để làm việc
Viết voice, kịch bản quay
Quay phim, dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh.
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.hiết kế các banner, hình ảnh tuyển dụng, băng rôn,,....

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong ngành
Kiến thức về nền tảng Tiktok, xây dựng thành công các kênh Tiktok với số lượng theo dõi 50,000 trở lên
Kiến thức về ý tưởng, bố cục màu sắc thiết kế. Kỹ năng chuyên môn
Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên kịch
Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản quay phim.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000
Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc
Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13,.
Mức lương: Thỏa thuận- Hưởng các chế độ lễ tết theo quy định của Nhà nước; Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật... theo quy định chung của Công ty
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 đường Đào Duy Từ, Khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

