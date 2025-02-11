Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho video Tik Tok, chủ đề nội dung liên quan đến tuyển dụng

Nghiên cứu xu hướng xây dựng kịch bản và làm video, cải tiến chất lượng sản phẩm theo xu thế phát triển của social media cho tuyển dụng

Không ngại di chuyển để làm việc

Viết voice, kịch bản quay

Quay phim, dựng video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 video hoàn chỉnh.

Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của TikTok.hiết kế các banner, hình ảnh tuyển dụng, băng rôn,,....

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong ngành

Kiến thức về nền tảng Tiktok, xây dựng thành công các kênh Tiktok với số lượng theo dõi 50,000 trở lên

Kiến thức về ý tưởng, bố cục màu sắc thiết kế. Kỹ năng chuyên môn

Có kinh nghiệm viết kịch bản, biên kịch

Có khả năng diễn đạt ý tưởng, truyền tải idea thành kịch bản quay phim.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 – 15.000.000

Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc

Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13,.

Mức lương: Thỏa thuận- Hưởng các chế độ lễ tết theo quy định của Nhà nước; Du lịch, Hiếu, Hỷ, sinh nhật... theo quy định chung của Công ty

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin