Tuyển TikTok Content Công ty TNHH Catbox Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Công ty TNHH Catbox Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 7, ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Xây dựng ý tưởng kịch bản, nội dung video clip truyền thông cho các sản phẩm và các dự án của công ty
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của bộ phận;
Quay dựng và edit các clip cho các nền tảng Tiktok, Youtube và Facebook
Hỗ trợ công việc chụp ảnh, ghi hình sự kiện truyền thông của Công ty
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Marketing, dựng phim, Thiết kế đồ họa,...hoặc các ngành khác có liên quan
Biết sử dụng thành thạo các máy ảnh, máy quay phục vụ công việc
Có tư duy sáng tạo trong việc làm kịch bản hoặc quay và dựng video
Có gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng sử dụng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, biên tập video như Canva, Capcut;
Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng (PowerPoint, Google Docs, Google Sheet..)
Đa nhiệm và chịu được áp lực công việc;
Vui vẻ, hoà đồng và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới.

Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 2.5 – 4.5tr
Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
Được hướng dẫn các quy trình làm việc bài bản, rèn luyện khả năng giao tiếp, thương lượng và xây dựng phát triển các mối quan hệ;
Tham gia các dự án thực tế, phát triển kỹ năng truyền thông, sáng tạo nội dung;
Được đào tạo và tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao tay nghề
Hỗ trợ dấu hoặc đề tài thực tập, số liệu....
Cơ hội làm việc chính thức sau khi hoàn thành hợp đồng thực tập
Thời gian làm việc: Full time: 8h-17h (nghỉ trưa 60p) từ thứ Hai đến thứ Bảy. Hoặc Part time theo ca sáng 8h-12h/ ca chiều 13h-17h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Catbox Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 7 ngõ 37 Tây Kết, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

