Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B1BT5 Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

- Lên kế hoạch nội dung theo tuần/ tháng/ quý phát triển kênh Tiktok của công ty.

- Đưa ra ý tưởng video Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok.

- Tìm ý tưởng, sáng tạo nội dung và cùng team Content sản xuất, quay, dựng Video trên Tiktok.

- Phân tích và nắm bắt được xu hướng trên TikTok, Reels, Shorts các dạng video ngắn.

- Sáng tạo, lập kế hoạch và triển khai sản xuất nội dung trên nền tạng TikTok .

- Đứng kênh, quản lý và theo dõi tương tác trên kênh TikTok.

- Báo cáo kết quả công việc hàng tuần, hàng tháng.

- Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm nội dung Tiktok (Có link các sản phẩm đã làm)

- Yêu thích sáng tạo, thích viết lách, biên kịch, nhiều ý tưởng mới

- Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình

- Khả năng quản lý, sắp xếp công việc khoa học

- Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.

- Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn, có gu ăn mặc là 1 lợi thế

- Đam mê khai phá các nội dung mới trên TikTok

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung vì toàn là GenZ

- Cơ hội nắm giữ vị trí quan trọng, làm chủ sản phẩm, trở thành Key Member, sát cánh cùng đội ngũ Founding Team của Aloha

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALOHA ANIMATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.