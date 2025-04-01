Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Khu dân cư, Thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Ninh

VJ cho kênh tiktok tuyển dụng của công ty

Tương tác với khách hàng, giới thiệu và giải đáp thắc mắc về sản phẩm.

Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản để thu hút người xem.

Lên ý tưởng, quay dựng, edit video về sản phẩm.

Di chuyển đến các địa điểm quay & live theo yêu cầu công việc. (các khu công nghiệp)

Nam/Nữ, ngoại hình sáng, phong thái tự tin.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng tương tác cao.

Nhanh nhẹn, năng động, nắm bắt xu hướng TikTok.

Có khả năng xây dựng kênh Tiktok (Quay, dựng, edit video ) đơn giản

Không ngại di chuyển.

Thu Nhập: 15.000.000 – 20.000.000 + thưởng ( hoặc hơn theo năng lực)

Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc

Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13,..

