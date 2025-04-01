Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Khu dân cư, Thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, Việt Yên, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
VJ cho kênh tiktok tuyển dụng của công ty
Tương tác với khách hàng, giới thiệu và giải đáp thắc mắc về sản phẩm.
Sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản để thu hút người xem.
Lên ý tưởng, quay dựng, edit video về sản phẩm.
Di chuyển đến các địa điểm quay & live theo yêu cầu công việc. (các khu công nghiệp)
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, ngoại hình sáng, phong thái tự tin.
Giọng nói rõ ràng, dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng tương tác cao.
Nhanh nhẹn, năng động, nắm bắt xu hướng TikTok.
Có khả năng xây dựng kênh Tiktok (Quay, dựng, edit video ) đơn giản
Không ngại di chuyển.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập: 15.000.000 – 20.000.000 + thưởng ( hoặc hơn theo năng lực)
Được cấp email, laptop, công dụng cụ hỗ trợ trong công việc
Tham gia BH đầy đủ theo Luật, 12 ngày phép năm, công đoàn, thưởng lễ tết, tháng 13,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
