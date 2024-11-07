Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
- Hà Nội: 67A, Trương Định, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên ý tưởng, kịch bản, quay dựng và edit video, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng và số lượng video (short video) cho nền tảng TikTok.
Nghiên cứu và nắm bắt về các xu hướng video hiện tại để áp dụng vào việc phát triển kênh TikTok của doanh nghiệp.
Phối hợp với các bộ phận nội bộ để thiết lập mục tiêu chung cho các chiến dịch truyền thông của các sản phẩm.
Giám sát và báo cáo số liệu kênh TikTok.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các công cụ edit video cơ bản.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR Thì Được Hưởng Những Gì
(Lương cứng 7.500.000 + Phụ cấp + Thưởng)
Phụ cấp: Gửi xe, Ăn trưa và các phụ cấp khác.
Được hướng dẫn quá trình xây dựng kịch bản
Được tìm hiểu và học hỏi nhiều từ các mentor có nhiều kinh nghiệm
Được phát huy và tự do sáng tạo ý tưởng
Tham gia các chương trình nội bộ của công ty (sinh nhật, du lịch, ...) hàng tháng, hàng quý, ...
Happy Day vào mỗi thứ 2, 4, 6 với hoa quà, đồ ăn mặn.
Được đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 3 tháng.
Nghỉ phép 1 ngày/1 tháng. Có cộng dồn.
Thời gian làm việc: 9h - 17h30, từ thứ 2 – thứ 7. Nghỉ 2 thứ 7 mỗi tháng.
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
