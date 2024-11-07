Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển TikTok Content CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

TikTok Content

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng TikTok Content Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 67A, Trương Định, phường Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc TikTok Content Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng, kịch bản, quay dựng và edit video, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng và số lượng video (short video) cho nền tảng TikTok.
Lên ý tưởng, kịch bản, quay dựng và edit video
Nghiên cứu và nắm bắt về các xu hướng video hiện tại để áp dụng vào việc phát triển kênh TikTok của doanh nghiệp.
Nghiên cứu và nắm bắt
Phối hợp với các bộ phận nội bộ để thiết lập mục tiêu chung cho các chiến dịch truyền thông của các sản phẩm.
Phối hợp với các bộ phận nội bộ
Giám sát và báo cáo số liệu kênh TikTok.
Giám sát và báo cáo

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy về truyền thông, quảng cáo nhằm tăng hiệu quả quảng bá sản phẩm trên nền tảng Tik Tok.
Biết sử dụng các công cụ edit video cơ bản.
Khả năng viết lách tốt
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng thị trường
Khả năng linh hoạt và sáng tạo kịch bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: trung bình 8 - 10M+ (Lương cứng 7.500.000 + Phụ cấp + Thưởng)
trung bình 8 - 10M+
(Lương cứng 7.500.000 + Phụ cấp + Thưởng)
Phụ cấp: Gửi xe, Ăn trưa và các phụ cấp khác.
Được hướng dẫn quá trình xây dựng kịch bản
Được tìm hiểu và học hỏi nhiều từ các mentor có nhiều kinh nghiệm
Được phát huy và tự do sáng tạo ý tưởng
Tham gia các chương trình nội bộ của công ty (sinh nhật, du lịch, ...) hàng tháng, hàng quý, ...
Happy Day vào mỗi thứ 2, 4, 6 với hoa quà, đồ ăn mặn.
Happy Day
Được đóng BHXH sau khi trở thành nhân viên chính thức 3 tháng.
Nghỉ phép 1 ngày/1 tháng. Có cộng dồn.
Thời gian làm việc: 9h - 17h30, từ thứ 2 – thứ 7. Nghỉ 2 thứ 7 mỗi tháng.
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 67A, Trương Định, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

