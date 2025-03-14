Tuyển TikTok Content Công ty TNHH Thế Giới Thời Trang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung trên TikTok cho thương hiệu thời trang.

Tạo nội dung video hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với xu hướng trên TikTok.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh TikTok của công ty.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch TikTok và báo cáo kết quả.

Tương tác với người dùng trên TikTok, trả lời bình luận và tin nhắn.

Theo dõi các xu hướng mới nhất trên TikTok và áp dụng vào chiến lược nội dung.

Hợp tác với các Influencer và KOLs để tạo ra các chiến dịch TikTok hiệu quả.

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa hiệu quả nội dung.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và chiến lược mới để tăng độ phủ sóng và tương tác trên TikTok.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có niềm đam mê với thời trang và TikTok.

Hiểu biết về các xu hướng và thuật ngữ trên TikTok.

Khả năng sáng tạo nội dung video hấp dẫn.

Kỹ năng quay phim và chỉnh sửa video cơ bản.

Khả năng viết tốt và giao tiếp hiệu quả.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

Thành thạo các công cụ mạng xã hội và phần mềm chỉnh sửa video (ví dụ: CapCut, InShot, Adobe Premiere Pro).

Quyền Lợi

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và sáng tạo trong lĩnh vực thời trang.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực Marketing Digital.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình đào tạo.

Lương thưởng cạnh tranh và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

