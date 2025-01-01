Tất cả địa điểm
Công việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

-

Có 59 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Nam Định Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Hạn nộp: 10/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Vlady
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Hộ kinh doanh Vlady làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Vlady
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Hạn nộp: 28/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 08/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Hạn nộp: 10/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vosta Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Vosta Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Vosta Việt Nam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Hạn nộp: 06/06/2025
Bình Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn GTG
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Tập đoàn GTG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tập đoàn GTG
Hạn nộp: 02/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TLG VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/05/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Hạn nộp: 17/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 USD
Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 18 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Lâm Ngọc Dương
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Lâm Ngọc Dương làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Lâm Ngọc Dương
Hạn nộp: 16/04/2025
Quảng Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP TRÍ TUỆ
Hạn nộp: 21/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Thị trường tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng tại các Thành phố lớn như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này mang đến nhiều cơ hội phát triển cho những ai có kinh nghiệm và kỹ năng quản lý xuất sắc.

1. Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng đang tăng mạnh bởi đây là vị trí đóng vai trò trọng yếu trong quá trình phát triển chung của doanh nghiệp.

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và khách hàng, chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chiến lược chăm sóc khách hàng, đồng thời quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên.

Với xu hướng ngày càng chú trọng vào trải nghiệm khách hàng, cơ hội phát triển cho vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng rất lớn. Vị trí này có thể dễ dàng phát triển sự nghiệp qua việc tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn trong doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng chất lượng cao là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ.

Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây
Nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây

2. Mức lương trung bình của trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Hiện nay, khi tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng các doanh nghiệp thường sẽ trả mức lương nằm trong khoảng từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên mức lương này sẽ có một số thay đổi phụ thuộc vào những yếu tố sau:

  • Tính chất công việc: Đối với những công việc có tính chất đòi hỏi áp lực cao, khối lượng công việc lớn và yêu cầu chuyên môn sâu rộng, mức lương cho trưởng phòng chăm sóc khách hàng sẽ có xu hướng cao hơn.

  • Theo khu vực: Mức lương đối với vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng cũng khác nhau tùy theo vị trí địa lý. Ở thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh thường có mức lương cao hơn do nhu cầu tuyển dụng và chi phí sinh hoạt cao hơn, ngược lại sẽ có sự cạnh tranh cao hơn.

  • Theo lĩnh vực: Tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính hay thương mại điện tử thường được trả mức lương cao hơn do yêu cầu kỹ năng quản lý và tương tác khách hàng phức tạp.

  • Theo kinh nghiệm: Mức lương cho vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng sẽ bị ảnh hưởng bởi số năm kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm càng lớn mức lương được nhận càng cao.

  • Theo quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn với lượng khách hàng đông đảo và quy trình chăm sóc phức tạp sẽ sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn khi tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng.

Tùy vào nhiều yếu tố khác nhau mà mức lương cho vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng sẽ có sự khác biệt
Tùy vào nhiều yếu tố khác nhau mà mức lương cho vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng sẽ có sự khác biệt

3. Mô tả công việc của trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Việc làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ chính là quản lý, duy trì và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Với nhiều công việc đảm nhận quan trọng khác nhau, vị trí này đòi hỏi kỹ năng quản lý đội ngũ và khả năng tương tác tốt với khách hàng. Phần mô tả tuyển dụng vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng thường có những đầu việc sau đây:

  • Tuyển dụng và đào tạo nhân viên: Trưởng phòng chăm sóc khách hàng phải đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ quy trình và kỹ năng cần thiết để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp. Điều này giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa hiệu suất làm việc của cả đội ngũ.

  • Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng: Trong quá trình làm việc, trưởng phòng chăm sóc khách hàng cần đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng và doanh nghiệp, đảm bảo mọi vấn đề của khách hàng được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

  • Đảm bảo mục tiêu của phòng được thực hiện tốt nhất: Lúc này trưởng phòng cần giám sát và điều chỉnh kế hoạch công việc để đáp ứng các chỉ tiêu đề ra nhằm đảm bảo mục tiêu của bộ phận.

  • Quản lý các chương trình ưu đãi, quà tặng cho khách hàng: Trưởng phòng chăm sóc khách hàng cần phải đảm bảo rằng các chương trình này được thực hiện đúng quy trình và mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, giúp duy trì lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng.

  • Lên kế hoạch về chi phí chăm sóc khách hàng: Một yêu cầu quan trọng khi tuyển dụng vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng là theo dõi và tối ưu hóa chi phí để vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

  • Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng: Việc này giúp họ nắm bắt được tình hình thực tế và có những điều chỉnh cần thiết để cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Lên kế hoạch về chi phí chăm sóc khách hàng là một trong những đầu công việc của vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng
Lên kế hoạch về chi phí chăm sóc khách hàng là một trong những đầu công việc của vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng

4. Yêu cầu đối với việc làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Khi tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng, các doanh nghiệp thường yêu cầu ứng viên có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm để đảm bảo quản lý hiệu quả đội ngũ và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Dưới đây là một số yêu cầu chính cho vị trí này:

  • Kinh nghiệm quản lý

Ứng viên cần có từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý đội ngũ. Điều này giúp họ điều phối công việc hiệu quả và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

  • Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng phải có khả năng giao tiếp rõ ràng và thuyết phục, cả bằng văn bản lẫn lời nói để giải quyết các khiếu nại một cách chuyên nghiệp và khéo léo.

Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp trưởng phòng giải quyết các vấn đế của khách hàng dễ dàng hơn
Kỹ năng giao tiếp sẽ giúp trưởng phòng giải quyết các vấn đế của khách hàng dễ dàng hơn

  • Khả năng xây dựng chiến lược

Ứng viên cần có tư duy chiến lược để xây dựng các kế hoạch dài hạn giúp họ dự báo và điều chỉnh các hoạt động chăm sóc khách hàng theo xu hướng mới mang đến chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất.

  • Khả năng đo lường và phân tích

Khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu là một trong những yêu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng không thể thiếu. Công cụ này sẽ giúp trưởng phòng phân tích dữ liệu và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu suất công việc.

  • Tinh thần trách nhiệm cao

Đây là vị trí đòi hỏi sự cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao trong việc quản lý và điều phối các công việc liên quan đến khách hàng, đảm bảo mọi vấn đề được xử lý nhanh chóng và chính xác.

Muốn phát triển lâu dài trong vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng bạn cần trau dồi thêm khả năng đo lường và phân tích
Muốn phát triển lâu dài trong vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng bạn cần trau dồi thêm khả năng đo lường và phân tích

5. Khu vực tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng nhiều nhất

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng vị trí trưởng phòng chăm sóc khách hàng đang tăng cao ở nhiều khu vực lớn trên cả nước. Các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ là những nơi có nhiều cơ hội việc làm cho vị trí này, nhờ sự phát triển của các doanh nghiệp và nhu cầu mở rộng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

  • Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng nhiều nhất, với mức lương hấp dẫn. Các doanh nghiệp tại Thủ đô không chỉ tập trung vào dịch vụ chăm sóc khách hàng mà còn chú trọng đến chất lượng và sự chuyên nghiệp trong từng khâu quan hệ với khách hàng.

Ở Hà Nội, trưởng phòng chăm sóc khách hàng sẽ hướng đến sự chuyên nghiệp, tận tâm
Ở Hà Nội, trưởng phòng sẽ hướng đến sự chuyên nghiệp, tận tâm
  • Trưởng phòng chăm sóc khách hàng TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam nên không ngạc nhiên khi nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng ở đây rất cao. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, thương mại điện tử và dịch vụ đều có nhu cầu tuyển dụng nhân lực với số lượng lớn.

  • Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Đà Nẵng

Đà Nẵng đang ngày càng phát triển, với nhiều doanh nghiệp tập trung vào ngành du lịch, dịch vụ và công nghệ. Đây là cơ hội tốt cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

  • Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng ngành logistics, công nghiệp chế biến ngày càng tăng. Mức lương cho vị trí này tại Cần Thơ dao động từ 12.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Tại Cần Thơ, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng ngành logistics, công nghiệp chế biến ngày càng tăng
Tại Cần Thơ, nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng ngành logistics, công nghiệp chế biến ngày càng tăng

Với nhu cầu tuyển dụng trưởng phòng chăm sóc khách hàng ngày càng gia tăng, đây là thời điểm lý tưởng để các ứng viên nắm bắt cơ hội và phát triển sự nghiệp của mình. Các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ sẽ là nơi mang đến nhiều thách thức và tiềm năng phát triển trong ngành chăm sóc khách hàng.