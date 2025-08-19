Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 121 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Phòng Chăm sóc Khách hàng (Hệ thống quản lý gồm các vị trí Nhân viên Nhận mẫu xét nghiệm, Nhập chỉ định xét nghiệm, Xử lý kết quả, Chăm sóc khách hàng/tổng đài).
Lập và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo tháng, quý, năm.
Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên bằng các hoạt động: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
Xây dựng quy trình, chính sách và tiêu chuẩn dịch vụ.
Thu thập các khiếu nại, phản ánh của khách hàng, tổ chức việc phân tích nguyên nhân, hành động khắc phục phòng ngừa, cải thiện chất lượng dịch vụ.
Lập kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho khách hàng trong các dịp đặc biệt.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các chỉ số đánh giá dịch vụ khách hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm quản lý ở vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực Y tế và Chăm sóc khách hàng;
Có tư duy về hệ thống, có kỹ năng quản lý tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục;
Kỹ năng đào tạo, làm việc nhóm và phát triển đội nhóm;
Có kiến thức về trải nghiệm khách hàng; kiến thức về xu hướng thị trường, tâm lý khách hàng;
Linh hoạt, nhạy bén trong xử lý tình huống; Thái độ đặt khách hàng là trung tâm; Trung thực, ham học hỏi;
Tỉ mỉ, cẩn thận, trách nhiệm cao trong công việc./

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ HẤP DẪN: Lương cứng 20 - 30.000.000 VNĐ/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực);
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiệt huyết, truyền cảm hứng, đặc biệt các sếp rất nhiệt tình;
Có cơ hội được phát triển bản thân;
Được ưu đãi khi sử dụng dịch vụ xét nghiệm;
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm.../

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 121 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

