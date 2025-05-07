Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
- Bình Thuận: Đại lộ Lê Duẩn, tổ 05, khu phố 2, phường Phú Tài, Phan Thiết, Thành phố Phan Thiết
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm chính về KPI P.CSKH/ KINH DOANH
Lập kế hoạch đạt KPI phòng CSKH/KINH DOANH được giao
Xây dựng qui trình nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng/bệnh nhân
Phân bổ công việc đến từng thành viên , hướng dẫn , hỗ trợ , đánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên
Đề xuất thăng tiến , các chính sách thưởng của phòng và đề xuất đến BGĐ
Xây dựng nội dung đào tạo chăm sóc khách hàng qua điện thoại , trực tiếp hoặc trên online ngày càng chuyên nghiệp hơn
Phối hợp các phòng ban để hoàn thành công việc hiệu quả nhất
Các công việc liên quan phòng cskh ( trực hotline , tin nhắn Fanpage , Zalo oa ..)
Báo cáo kết quả thực hiện cho BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có các kỹ năng: Quản lý, đào tạo, lập chiến lược CSKH, quản lý dữ liệu báo cáo,…
Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định của Bệnh viện.
Giờ giấc làm việc theo sự sắp xếp, phân bổ của công ty.
Hưởng các chế độ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động và Công ty.
Các chế độ về ưu đãi khám chữa bệnh cho CBNV và người thân.
Được đào tạo khi chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT MINH TRÍ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
