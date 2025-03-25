Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 60 Triệu

Mức lương 50 - 60 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2 - 2A Sư Thiện Chiếu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 50 - 60 Triệu

- Tuyển dụng đội ngũ nhân sự kinh doanh trực thuộc đơn vị quản lý.

- Xây dựng, triển khai hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo chỉ tiêu cá nhân và chỉ tiêu toàn đơn vị.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp tới khách hàng; phối hợp với bộ phận Thúc đẩy bán trong công tác chăm sóc khách hàng, gia tăng trải nghiệm của khách hàng.

- Chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, đào tạo, coaching nhân sự thuộc đơn vị quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 50 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan: QTKD, Kinh tế, Ngoại giao, Tài chính ngân hàng...

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các tổ chức Tài chính, Ngân hàng (Trưởng phòng QH Khách hàng ưu tiên, Trưởng phòng huy động vốn,...).

- Có kiến thức bao quát, tổng hợp về sản phẩm, thị trường, ngành nghề, đối thủ cạnh tranh của sản phẩm Tài chính phân khúc Priority.

- Ưu tiên các ứng viên có thành tích nổi bật (KPIs, giải thưởng...) về bán hàng trong 02 năm liền kề.

- Có tư duy kế hoạch lâu dài và tầm nhìn xa, chịu được áp lực công việc.

- Thái độ làm việc tích cực, có khát vọng vươn đến thành công.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin