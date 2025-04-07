Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh thương mại R2, Royal City, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Hoạch định Chiến lược kinh doanh của bộ phận Bán lại nhằm đạt mục tiêu kinh doanh công ty giao phó;

Lập kế hoạch bán hàng nhằm đảm bảo chiến lược kinh doanh được thực thi hiệu quả.

Theo dõi và đảm bảo chỉ số khách hàng quay lại theo chu kì 6 tháng

Theo dõi và đảm bảo chỉ số doanh số bán lại/doanh số mới

Đề xuất các phương án cải tiến hoạt đông bán lại dựa trên dữ liệu về chỉ số khách hàng quay lại, doanh số bán lại/bán mới.

Tối ưu các chỉ số liên quan dữ liệu khách hàng nhằm tối ưu chi phí và tăng doanh thu;

Lập kế hoạch bán hàng cho tuần, tháng, quý, năm theo quy trình và có sử dụng bộ công cụ phân tích để lọc thông tin;

Lập kế hoạch phát triển đội ngũ, phát triển nhân sự về chuyên môn, số lượng;

Theo dõi chỉ số tỉ lệ hoàn, cảnh báo và có giải pháp kịp thời theo ngày cho các bạn có tỉ lệ hoàn cao, duy trì KPIs phạt hoàn.

Phối hợp với bộ phận tuyển dụng để tuyển nhân tài về cho phòng/nhãn;

Thúc đẩy, đôn đốc công việc của các thành viên trong phòng/nhãn nhằm đạt mục tiêu công ty giao phó;

Đào tạo, huấn luyện, kèm cặp nhân sự về kỹ năng chuyên môn và văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự;

Đánh giá và phân nhóm nhân sự (Leader, nhân viên) từ đó có kế hoạch đào tạo, huấn luyện, kèm cặp phù hợp với từng nhóm;

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu suất và duy trì năng lượng ổn định cho nhân sự trong phòng/nhãn.

Tốt nghiệp THPT trở lên

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc Khách hàng ngành Sữa & TPCN, có kinh nghiệm quản lý đội ngũ và nhân bản đội ngũ.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

ngành Sữa & TPCN

Am hiểu về các chiến lược chăm sóc khách hàng, tối ưu trải nghiệm khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Có kinh nghiệm làm việc trong các mô hình kinh doanh online, telesales là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm và xử lý vấn đề tốt.

Tư duy hướng khách hàng, khả năng phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định chiến lược.

Có laptop, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 đ + % Hoa hồng của Phòng ban + Phụ cấp + Thưởng nóng (nếu có) (Thu nhập upto 50tr)

Phụ cấp bao gồm thâm niên, chuyên cần, BHXH… theo chính sách công ty

Thưởng các ngày lễ Tết: 30/04 - 01/05, Tết Dương lịch, quà Trung Thu….Thưởng tháng 13

Phụ cấp gửi xe tòa building Royal City

Môi trường năng động ,trẻ trung, máu lửa, nhiệt huyết

Du lịch 1-> 2 lần / năm, các hoạt động teambuilding, teamwork, trà sữa, đá bóng hàng tuần/ tháng

Tham gia các khóa huấn luyện đào tạo nội bộ và bên ngoài thường niên để phát triển bản thân và chuyên môn

