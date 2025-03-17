Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1 Quản lý trải nghiệm khách hàng

• Xây dựng kế hoạch tổng thể về quản trị trải nghiệm khách hàng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức

• Xác định các chỉ số cụ thể để đo lường trải nghiệm khách hàng (NPS, CSAT, CES) và lập kế hoạch hành động để nâng cao các chỉ số này

• Phối hợp với các bộ phận như Marketing, IT, Kinh doanh và Vận hành để đảm bảo sự đồng bộ trong triển khai nhiệm vụ nâng cao trải nghiệm khách hàng.

2 Thiết Kế và Tối Ưu Hóa Hành Trình Khách Hàng

• Phân tích hành trình khách hàng hiện tại và xác định các điểm chạm (touchpoints) quan trọng, các vấn đề gây khó khăn trong trải nghiệm khách hàng.

• Xây dựng các giải pháp và kịch bản xử lý, đảm bảo hành trình khách hàng xuyên suốt không đứt gãy

• Thiết kế hành trình khách hàng rõ ràng, mạch lạc từ bước đầu (onboarding) đến các giai đoạn chăm sóc sau khi KH sử dụng spdv

3 Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ

• Giám sát chất lượng dịch vụ liên tục và thực hiện các chương trình kiểm tra chất lượng dịch vụ định kỳ

• Xây dựng và liên tục cải tiến quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi nhanh chóng các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

• Quản lý khách hàng VIP và đảm bảo các dịch vụ ưu tiên cho nhóm khách hàng VIP, đề xuất xây dựng/cải tiến các chương trình chăm sóc riêng biệt.