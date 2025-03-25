Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

* Quản lý, tổ chức hoạt động của phòng DVKH bao gồm:

- Kiểm soát lại việc thực hiện các nghiệp vụ của NV P. DVKH bao gồm nhưng không giới hạn các nghiệp vụ sau: đóng/mở tài khoản, lưu ký chứng khoán/ thực hiện quyền, gửi/rút/chuyển khoản chứng khoán, đặt lệnh cho khách hàng, thanh toán bù trừ, nộp rút tiền theo yêu cầu của khách hàng; đăng ký/ lưu ký và quản lý trái phiếu v.v...

- Phân công công việc, đánh giá kết quả hoàn thành công việc cho các nhân sự thuộc Phòng DVKH.

- Trực tiếp lập hoặc kiểm tra lại tính chính xác của các báo cáo lập bởi NV DVKH gửi Cấp có thẩm quyền của Công ty, các phòng ban liên quan và các Cơ quan chức năng đúng hạn.

- Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo, huấn luyện kèm cặp cho các NV DVKH.

- Tham gia vào quá trình xây dựng và cải tiến quy trình và hệ thống phần mềm của Công ty.

- Soạn thảo/giám sát và kiểm tra việc soạn thảo các Quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của P. DVKH.

- Tham gia đóng góp ý kiến với các Quy trình nghiệp vụ của phòng ban khác (nếu có)

- Test hệ thống theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng và theo yêu cầu cải tiến, nâng cấp hệ thống của Công ty.

* Hỗ trợ back up công việc của phòng Dịch vụ tài chính như:

- Theo dõi tình trạng tài khoản giao dịch ký quỹ, thông báo tài khoản vi phạm quy định về Giao dịch ký quỹ cho các Phòng ban liên quan;