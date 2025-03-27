Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 3C Phổ Quang, phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo giao hàng đúng hạn và giải quyết các sai lệch, đề xuất các giải pháp và/hoặc kế hoạch hành động.

Giải quyết các khiếu nại về hàng hóa của khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh từ Sale, khách hàng.

Khắc phục các vấn đề phát sinh sau khi giao hàng

Quản lý các hoạt động tổng thể của bộ phân chăm sóc khách hàng: Chịu trách nhiệm quản lý đạt hiệu quả cao và thành công về năng suất lao động của nhân viên. Kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Nâng cao, cải tiến quy trình làm việc với từng khách hàng, quy trình xử lý các tình huống phát sinh. Quản lý công việc thông qua hệ thống các quy trình và nguyên tắc.

Lưu chuyển thông tin hiệu quả và báo cáo sự việc lên ban giám đốc kịp thời và hiệu quả.

Lập kế hoạch, phân công và chỉ đạo công việc cho các thành viên trong nhóm

Thực hiện các nhiệm vụ: Phân công phân nhiệm vụ cho nhân viên và triển khai đến team. Luôn sáng tạo và phán đoán được tình huống. giải quyết vấn đề của nhân viên, khách hàng, đối tác liên quan đế vấn đề chứng từ… và thiết lập các kế hoạch hành động khắc phục; tạo động lực cho nhân viên.

Duy trì môi trường làm việc an toàn và lành mạnh bằng cách thiết lập, tuân theo và thực thi các tiêu chuẩn, tuân thủ các quy định của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kinh tế; Quản trị kinh doanh,…

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong vị trí Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng.

Đọc hiểu văn bản tiếng Anh cơ bản;

Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao; Cẩn thận, tỉ mỉ.

Có kĩ năng thương lượng, đàm phán, giải quyết công việc cẩn thận, chính xác;

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng;

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản: Thoả thuận theo năng lực;

Các khoản thu nhập khác: đánh giá theo hiệu quả công việc(KPIs);

Môi trường làm việc chuyên nghiệp;

Nghỉ phép 12 ngày/năm;

BHYT và BHXH theo Bộ Luật Lao động Việt Nam;

Tham gia chương trình Team-building và các hoạt động khác của công ty;

Lương thưởng tăng theo năng lực và được xét 01 kỳ /năm;

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng thứ 7;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM

