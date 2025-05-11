Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/06/2025
Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, phân công, đốc thúc từng nhân sự trong nhóm, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong nhóm để có định hướng cải tiến.
Tìm hiểu thị trường, tham vấn cho ban giám đốc về các chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Hoạch định và triển khai các chương trình khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ khách hàng (vd: mức độ thỏa mãn, khiếu nại, các vấn đề hay gặp phải...) và lập báo cáo trình Ban Giám Đốc.
Thu thập và tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng và báo cáo Ban Giám Đốc.
Đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của Phòng khám.
Đào tạo nội bộ và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng cho nhân viên chăm sóc khách hàng.
Xây dựng, cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng qua các nền tảng (điện thoại, email, Zalo ...), giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Công ty.
Tiếp thu những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ và phối hợp với khối Chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng) để giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hành

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan trong lĩnh vực Y tế, Bệnh viện, phòng khám, thẩm mỹ viện và tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý.
Khả năng xây dựng mục tiêu và thực hiện kế hoạch.
Kỹ năng xử lý tình huống
Nhanh nhẹn. Thành thạo máy tính

Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ + Phụ cấp 500.000 VNĐ + Thưởng % KPI
Thu nhập thực từ 40 - 50 triệu (Tùy theo năng lực)
Đóng BHXH theo quy định.
12 ngày phép/năm, lương tháng thứ 13,...
Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,...
Trong tháng: 26 công/tháng
Trong tuần: 6 ngày/tuần
Trong ngày: 8 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 19 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-40-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job356594
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Còn 17 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 27/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Hạn nộp: 25/07/2025
Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Vlady
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Hộ kinh doanh Vlady làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Vlady
Hạn nộp: 29/06/2025
Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Hạn nộp: 28/06/2025
Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 08/06/2025
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Còn 17 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh làm việc tại Gia Lai thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Phát Triển Khoa Học Quốc Tế Trường Sinh
Hạn nộp: 10/09/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Hạn nộp: 27/08/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG
Hạn nộp: 25/07/2025
Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Vlady
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Hộ kinh doanh Vlady làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Vlady
Hạn nộp: 29/06/2025
Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
Hạn nộp: 28/06/2025
Đã hết hạn 10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
Hạn nộp: 08/06/2025
Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 Triệu Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Giáo dục HMT Việt Nam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMEPHA TECHNOLOGY
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LAVIAN
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 3,000 USD NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu Công Ty TNHH A Sóc
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Lâm Ngọc Dương làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Lâm Ngọc Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Anna Lee Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Anna Lee Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Lâm Ngọc Dương làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Lâm Ngọc Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko
13 - 18 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH LOGISTICS HIGHPASS VIỆT NAM
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN INORA
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ NỘI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán NH Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 780 - 980 USD CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DELI VIỆT NAM
780 - 980 USD Chưa có kinh nghiệm