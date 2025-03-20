Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Danko làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 USD

- Lập và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch mua sắm hàng tháng/quý/năm theo Kế hoạch công tác của Tập đoàn.

- Phân tích nhu cầu cung ứng và phát triển mạng lưới Nhà cung cấp trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, bao gồm nhưng không hạn chế các lĩnh vực sau: Vật tư xây dựng, cây xanh cảnh quan, vật tư vận hành; cung ứng dịch vụ tổ chức sự kiện, các dịch vụ liên quan đến marketing – truyền thông…

- Xây dựng, hướng dẫn áp dụng, quản lý và kiểm soát quy trình trong công tác thuê mua vật tư, hàng hóa, tài sản, dịch vụ phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn; Cải tiến liên tục phù hợp thực tiễn và yêu cầu quản trị của Tập đoàn.

- Xây dựng, quản lý và kiểm soát công tác cung ứng, đảm bảo tiến độ, giá cả cạnh tranh, tối ưu chi phí thực hiện, mang lại hiệu quả cho Tập đoàn.

- Quản lý Đơn hàng/Hợp đồng thuê mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ với Nhà cung cấp theo Ngân sách đã được duyệt; quản lý công tác tạm ứng, thanh toán, quyết toán, xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện.