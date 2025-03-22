Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Trưởng phòng chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm đình hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, phân công, đốc thúc từng nhân sự trong nhóm, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong nhóm để có định hướng cải tiến.
Tìm hiểu thị trường, tham vấn cho ban giám đốc về các chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Hoạch định và triển khai các chương trình khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ khách hàng (vd: mức độ thỏa mãn, khiếu nại, các vấn đề hay gặp phải…) và lập báo cáo trình Ban Giám Đốc.
Thu thập và tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng và báo cáo Ban Giám Đốc.
Phối hợp cùng phòng Marketing lập kế hoạch tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện, thực hiện các dự án để tìm kiếm khách hàng mới và thu hút khách hàng cũ quay lại sử dụng dịch vụ.
Đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của Phòng khám.
Đào tạo nội bộ và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng cho nhân viên chăm sóc khách hàng.
Xây dựng, cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng qua các nền tảng (điện thoại, email, Zalo …), giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Công ty.
Tiếp thu những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ tư vấn thông tin về các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ và phối hợp với khối Chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng) để giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hành

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan trong lĩnh vực Y tế, Bệnh viện, phòng khám và tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý. Khả năng xây dựng mục tiêu và thực hiện kế hoạch.
Kỹ năng xử lý tình huống
Nhanh nhẹn. Thành thạo máy tính

Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 VNĐ-20.000.000 VNĐ + Phụ cấp 500.000 VNĐ + Thưởng % KPI
Đóng BHXH theo quy định.
12 ngày phép/năm, lương tháng thứ 13,…
Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,…
Trong tháng: 26 công/tháng
Trong tuần: 6 ngày/tuần
Trong ngày: 8 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 19 phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

