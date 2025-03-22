Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm đình hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, phân công, đốc thúc từng nhân sự trong nhóm, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong nhóm để có định hướng cải tiến.

Tìm hiểu thị trường, tham vấn cho ban giám đốc về các chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Hoạch định và triển khai các chương trình khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ khách hàng (vd: mức độ thỏa mãn, khiếu nại, các vấn đề hay gặp phải…) và lập báo cáo trình Ban Giám Đốc.

Thu thập và tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng và báo cáo Ban Giám Đốc.

Phối hợp cùng phòng Marketing lập kế hoạch tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện, thực hiện các dự án để tìm kiếm khách hàng mới và thu hút khách hàng cũ quay lại sử dụng dịch vụ.

Đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của Phòng khám.

Đào tạo nội bộ và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng cho nhân viên chăm sóc khách hàng.

Xây dựng, cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng.

Chăm sóc khách hàng qua các nền tảng (điện thoại, email, Zalo …), giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Công ty.

Tiếp thu những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

Hỗ trợ tư vấn thông tin về các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ và phối hợp với khối Chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng) để giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hành

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công việc liên quan trong lĩnh vực Y tế, Bệnh viện, phòng khám và tối thiểu 1 năm ở vị trí quản lý. Khả năng xây dựng mục tiêu và thực hiện kế hoạch.

Kỹ năng xử lý tình huống

Nhanh nhẹn. Thành thạo máy tính

Lương cơ bản: 15.000.000 VNĐ-20.000.000 VNĐ + Phụ cấp 500.000 VNĐ + Thưởng % KPI

Đóng BHXH theo quy định.

12 ngày phép/năm, lương tháng thứ 13,…

Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định

Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,…

Trong tháng: 26 công/tháng

Trong tuần: 6 ngày/tuần

Trong ngày: 8 tiếng

