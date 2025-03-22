Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
- Hà Nội: Số 11 Lê Ngọc Hân, Phường Phạm đình hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, phân công, đốc thúc từng nhân sự trong nhóm, đánh giá hiệu quả công việc của từng nhân sự trong nhóm để có định hướng cải tiến.
Tìm hiểu thị trường, tham vấn cho ban giám đốc về các chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Hoạch định và triển khai các chương trình khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về dịch vụ khách hàng (vd: mức độ thỏa mãn, khiếu nại, các vấn đề hay gặp phải…) và lập báo cáo trình Ban Giám Đốc.
Thu thập và tổng hợp các chỉ số đánh giá về khách hàng và báo cáo Ban Giám Đốc.
Phối hợp cùng phòng Marketing lập kế hoạch tổ chức các chương trình khuyến mãi, sự kiện, thực hiện các dự án để tìm kiếm khách hàng mới và thu hút khách hàng cũ quay lại sử dụng dịch vụ.
Đề xuất cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của Phòng khám.
Đào tạo nội bộ và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ kỹ năng cho nhân viên chăm sóc khách hàng.
Xây dựng, cải tiến quy trình chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng qua các nền tảng (điện thoại, email, Zalo …), giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Công ty.
Tiếp thu những phản hồi của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ tư vấn thông tin về các dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Hỗ trợ và phối hợp với khối Chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng) để giải quyết các vướng mắc, khiếu nại của khách hành
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng xử lý tình huống
Nhanh nhẹn. Thành thạo máy tính
Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định.
12 ngày phép/năm, lương tháng thứ 13,…
Được thưởng và nghỉ các ngày lễ trong năm theo quy định
Làm việc môi trường trẻ trung, năng động,hòa đồng,…
Trong tháng: 26 công/tháng
Trong tuần: 6 ngày/tuần
Trong ngày: 8 tiếng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Y Dược Quốc Tế Phytocare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI