Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Đầu Tư Công nghiệp Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thái Nam là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp giải pháp toàn diện về dịch vụ công nghiệp nặng. Với thế mạnh cốt lõi là công nghệ tia nước áp lực cao, chúng tôi chuyên sâu về các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và làm sạch công nghiệp, góp phần đảm bảo hiệu suất vận hành cho các nhà máy và công trình trọng điểm. Với sứ mệnh “Kiến tạo tương lai bền vững”, Thái Nam tự hào là đối tác chiến lược, đồng hành cùng sự phát triển của các ngành công nghiệp mũi nhọn quốc gia như nhiệt điện, dầu khí, hóa chất và khai khoáng.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên tài năng cho vị trí Trưởng phòng Mua hàng với mô tả chi tiết như sau:

1. Hoạch định & Quản lý chiến lược Mua hàng:

- Xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược và kế hoạch mua hàng (ngắn hạn và dài hạn) nhằm đáp ứng mục tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty.

- Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của bộ phận Mua hàng, bao gồm quản lý nhân sự, xây dựng và áp dụng chính sách, quy trình mua hàng.

2. Quản lý Nhà cung cấp & Đàm phán:

- Quản lý và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp chiến lược; xây dựng và duy trì hệ thống dữ liệu nhà cung cấp đã được đánh giá và phê duyệt.

- Chủ động tìm kiếm, đánh giá và phát triển các nhà cung cấp mới tiềm năng để đa dạng hóa nguồn cung và giảm thiểu rủi ro.