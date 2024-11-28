Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP
- Hà Nội: 151 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng trước_trong_sau khi sử dụng dịch vụ tại Công ty;
Chủ động liên hệ với khách hàng giới thiệu các chương trình ưu đãi, khuyến mãi và các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ, Tết...;
Tiếp nhận các cuộc gọi, email hoặc tin nhắn và xử lý các vấn đề hỗ trợ khách hàng liên quan;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng;
Lưu giữ thông tin liên quan đến khách hàng và đối tác vào hệ thống quản lý thông tin.
Liên hệ hoặc phối hợp với các phòng ban khác để xử lý các đầu việc được hiệu quả.
Xử lý các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi;
Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt;
Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, xử lý tình huống, thuyết phục tốt, không nói giọng địa phương;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ/spa.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa tại Phòng khám
Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN THẨM MỸ CCI GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
