Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
- Hồ Chí Minh: 14
- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 16 - 30 Triệu
Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hàng tháng
Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên giao xuống
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ của Team cho cấp trên
Lên kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Thực hiện công tác bán hàng và chịu trách nhiệm KPI cá nhân
Hỗ trợ chốt sales, giải quyết thắc mắc, khiếu nại khách hàng cho các thành viên trong team
Giám sát kết quả, hiệu suất làm việc và đánh giá nhân viên với cấp trên
Chủ động tham khảo và đề xuất các chương trình thúc đẩy hoàn thành KPIs
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp
Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: 8h00 -17h00
Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.
Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI