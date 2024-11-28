Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Mức lương 16 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 - 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hàng tháng

Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên giao xuống

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ của Team cho cấp trên

Lên kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Thực hiện công tác bán hàng và chịu trách nhiệm KPI cá nhân

Hỗ trợ chốt sales, giải quyết thắc mắc, khiếu nại khách hàng cho các thành viên trong team

Giám sát kết quả, hiệu suất làm việc và đánh giá nhân viên với cấp trên

Chủ động tham khảo và đề xuất các chương trình thúc đẩy hoàn thành KPIs

Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp

Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: 8h00 -17h00

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên trong lĩnh lực chuyên về: làm đẹp, mỹ phẩm, lĩnh vực Spa

Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp

Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm

Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề

Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ

Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm

Tham gia Team Building hàng năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động

Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.

Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin