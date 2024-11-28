Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Mức lương
16 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14

- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 16 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm và đảm bảo KPIs được giao hàng tháng
Triển khai thực hiện kế hoạch của cấp trên giao xuống
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ của Team cho cấp trên
Lên kế hoạch đào tạo, huấn luyện nhân viên nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Thực hiện công tác bán hàng và chịu trách nhiệm KPI cá nhân
Hỗ trợ chốt sales, giải quyết thắc mắc, khiếu nại khách hàng cho các thành viên trong team
Giám sát kết quả, hiệu suất làm việc và đánh giá nhân viên với cấp trên
Chủ động tham khảo và đề xuất các chương trình thúc đẩy hoàn thành KPIs
Thực hiện yêu cầu công việc của Trưởng phòng/ Quản lý trực tiếp
Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: 8h00 -17h00

Với Mức Lương 16 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên trong lĩnh lực chuyên về: làm đẹp, mỹ phẩm, lĩnh vực Spa
Năng động, linh hoạt, yêu thích công việc ngành thẩm mỹ, làm đẹp
Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, lên kế hoạch cho bản thân và đội nhóm
Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giải quyết vấn đề
Chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 16.000.000 VNĐ - 30.000.000 VNĐ
Chế độ Bảo hiểm, thưởng lương tháng 13, xét nâng lương hàng năm
Tham gia Team Building hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được đào tạo nâng cao kỹ năng Leadership, phát triển bản thân.
Chính sách lương thưởng cụ thể, đãi ngộ hấp dẫn và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được thưởng theo tháng, quý, năm và các đề xuất của công ty đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

CÔNG TY TNHH TAZA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 14-16 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh , HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

