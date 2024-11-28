Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH TAZA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
- Hồ Chí Minh: 14
- 16 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ của Thẩm mỹ viện TAZA SKIN CLINIC hoặc Học viện đào tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế TIMONA
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng đặt lịch hẹn đến đăng ký và sử dụng dịch vụ
Báo cáo tiến độ công việc hằng ngày và hoàn thành KPIs được giao hằng tháng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Ca 1: 8h00 -17h00
Ca 2: 10h00 - 19h00
Địa điểm làm việc: 14 -16 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale....
Năng động, hoạt bát, yêu thích công việc ngành giáo dục, đào tạo nghề spa/thẩm mỹ
Chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dụng cụ laptop, tai nghe
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái, năng động
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực, thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAZA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
