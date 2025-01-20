Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
- Hưng Yên: Thôn Ngọc Lãng, Xã Ngọc Lâm, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
Job Description
Production Process Improvement (Mixing-Extrusion-Braiding-Vulcanization-Finishing): Focus on cost reduction, standard time, and throughput time.
Documentation and Standards: Prepare and update process check sheets, process manuals, work instructions, and establish work standards for assembly production departments and selected external suppliers performing sub-assembly work.
Equipment Selection and Sourcing: Select and source appropriate equipment for production use.
Production Layout Implementation: Implement effective machine and production layouts based on production needs.
Standard Time Study and Maintenance: Conduct standard time studies and routine maintenance.
Process Control Assistance: Assist in production and assembly process control.
Outsourcing Activities:
Ensure vendor quality, conduct vendor audits, and improve vendor processes.
Establish standard outsourcing times for items requiring external assembly.
Support outsourcing activities related to assembly process issues.
Training Delivery: Provide technician training to Production Supervisors, Team Leaders, and Operators.
Additional Duties: Perform other activities as required by the Head of Department.
