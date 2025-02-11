Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH JCV Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH JCV Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH JCV Corp
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH JCV Corp

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công Ty TNHH JCV Corp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô P

- 4, khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Hòa, quân An Dương,TP Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

• Managing information technology and factory systems.
• Managing and execute system relevant project according to the company direction.
• Manage staff, training and inprove level of information level.
• Controlling and evaluate IT and electronic data operations.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• University graduate in related majors.
• Software ( SQL or #C)
• MS Office ( Excel or PPT)
• MES & ERP work experience
• Over 7 years IT relevant work experience: SW, HW, Data
• Project Management experience.
• Data processing and analysis ability
• Good team work and leadership, good communication skill with other departments.
• Proven experience working as a software developer
• One language skill ( Eng or Chinese or Kor)

Tại Công Ty TNHH JCV Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JCV Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH JCV Corp

Công Ty TNHH JCV Corp

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã An Hoà, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-tham-my-spa-thu-nhap-thuong-luong-tai-hai-phong-job298664
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Z-Ton International Vina làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Z-Ton International Vina
Hạn nộp: 04/10/2025
Hải Phòng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH công nghệ Amtran Việt Nam
Hạn nộp: 19/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unilever Vietnam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unilever Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Hưng Yên - Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning (Vietnam)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Scotch Australian Grammar School (AGS)
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Scotch Australian Grammar School (AGS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Scotch Australian Grammar School (AGS)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 950 - 11 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 07/05/2025
Hải Dương Đã hết hạn 950 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 800 - 1 USD
Công Ty TNHH Hutchinson Việt Nam
Hạn nộp: 16/05/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH ZIGExN VeNtura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZIGExN VeNtura
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pegasus Investment and Consultancy JSC
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Pegasus Investment and Consultancy JSC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Pegasus Investment and Consultancy JSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Damen Song Cam Shipyard Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Damen Song Cam Shipyard Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm