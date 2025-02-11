Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công Ty TNHH JCV Corp làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công Ty TNHH JCV Corp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Lô P
- 4, khu công nghiệp Tràng Duệ, phường An Hòa, quân An Dương,TP Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương Thỏa thuận
• Managing information technology and factory systems.
• Managing and execute system relevant project according to the company direction.
• Manage staff, training and inprove level of information level.
• Controlling and evaluate IT and electronic data operations.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• University graduate in related majors.
• Software ( SQL or #C)
• MS Office ( Excel or PPT)
• MES & ERP work experience
• Over 7 years IT relevant work experience: SW, HW, Data
• Project Management experience.
• Data processing and analysis ability
• Good team work and leadership, good communication skill with other departments.
• Proven experience working as a software developer
• One language skill ( Eng or Chinese or Kor)
• Software ( SQL or #C)
• MS Office ( Excel or PPT)
• MES & ERP work experience
• Over 7 years IT relevant work experience: SW, HW, Data
• Project Management experience.
• Data processing and analysis ability
• Good team work and leadership, good communication skill with other departments.
• Proven experience working as a software developer
• One language skill ( Eng or Chinese or Kor)
Tại Công Ty TNHH JCV Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JCV Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI