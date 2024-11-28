Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 379 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Xây dựng khách hàng tiềm năng nhiều nguồn khác nhau
Liên hệ với khách hàng tiềm năng qua điện thoại giới thiệu dịch vụ
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ
Hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề phát sinh
Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói rõ ràng truyền cảm
Có kinh nghiệm về thẩm mỹ, làm đẹp là lợi thế
Tốt nghiệp THPT
Kỹ năng xử lý tình huống khó khăn, khiếu nại khách hàng
Nắm vững kiến thức thẩm mỹ, làm đẹp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE Thì Được Hưởng Những Gì

Từ 7-8 tr Hoa hồng cao (Thu nhập TB từ 15-25tr/Tháng)
Data dễ chốt đơn
Thưởng nóng từ 500-1tr/ngày nếu bạn làm tốt
Ký HĐLĐ Du lịch, teambuilding hàng năm
Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 43 Hoàng sa, Da Kao, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

