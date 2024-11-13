Tuyển Việc làm vật lý trị liệu Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm vật lý trị liệu Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Quận 3
Mô Tả Công Việc Việc làm vật lý trị liệu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ, tuổi: 25 – 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Khả năng nắm bắt, tư duy nhanh nhạy để có thể linh hoạt xử lý trong quá trình tư vấn cho khách hàng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng dễ nghe, khả năng thuyết phục tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ: 8.000.0000 - 10.000.000 đồng/ tháng
Tăng lương định kỳ hàng năm.
Thưởng Lễ Tết Nghỉ phép năm.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
