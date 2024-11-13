Tuyển Việc làm vật lý trị liệu Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Quận 3

Mô Tả Công Việc Việc làm vật lý trị liệu Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi: 25 – 35, tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Khả năng nắm bắt, tư duy nhanh nhạy để có thể linh hoạt xử lý trong quá trình tư vấn cho khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng dễ nghe, khả năng thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ: 8.000.0000 - 10.000.000 đồng/ tháng

Tăng lương định kỳ hàng năm.

Thưởng Lễ Tết Nghỉ phép năm.

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo qui định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina

