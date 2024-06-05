[Bình Dương] CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Trưởng phòng kinh doanh (BĐS) 1 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 12
- Bình Dương: Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và doanh thu đối với các sản phẩm BĐS cho thuê bao gồm: ô thương mại dịch vụ, các mặt bằng kinh doanh, Trung tâm thương mại, căn hộ ...
- Hoạch định chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
- Tổ chức và điều hành mọi hoạt động kinh doanh, tiếp thị của các dự án BĐS được giao nhằm phát huy hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho công ty.
- Hoạch định và thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, đối tác chiến lược.
- Điều phối, quản lý, phân chia công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành chỉ tiêu công việc của các nhân sự trong phòng ban mình phụ trách.
- Xây dựng hệ thống tài liệu và trực tiếp thực hiện đào tạo cho nhân viên khi cần.
- Chịu trách nhiệm báo cáo kế hoạch/ kết quả thực hiện công việc của phòng định kì hàng tuần/ tháng/ năm cho cấp quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng: trình độ học vấn: Đại học trở lên
- Chuyên ngành: Bất động sản (lĩnh vực cho thuê BĐS), tài chính, thương mại, quản trị kinh doanh...
- Chứng chỉ: các chứng chỉ liên quan BĐS như môi giới, quản lý BĐS, định giá BĐS
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.
- Kiến thức: có kiến thức về tài chính, thị trường và kinh doanh, khai thác cho thuê BĐS
- Kỹ năng tư duy phản biện, quản trị rủi ro.
- Kỹ năng lãnh đạo, xây dựng kế hoạch công việc.
- Kỹ năng quản lý, sắp xếp công việc.
- Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt.
- Kỹ năng Tin học văn phòng thành thạo (word, excel, powerpoint...)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH, BHYT các phúc lợi khác theo quy định công ty
- Cơ hội thăng tiến trong công ty và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp
- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như Teambuilding và du lịch của công ty
- Công ty hỗ trợ cơm trưa (ăn trưa tại Công ty)
- Xét tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN
