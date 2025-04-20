Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Lập chứng từ bán hàng trên phần mềm( Báo giá, hợp đồng, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ thanh toán)

Lên phương án kinh doanh, theo dõi hàng tồn kho,quản lý thu hồi công nợ

Cập nhật các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày

Quản lý nguồn vốn, các chi phí nhập hàng bán hàng, dự trù hàng hóa cho hoạt động kinh doanh

Quản lý nguồn vốn

Tổng hợp báo cáo về tình hình hàng hóa, nhập xuất tồn hàng ngày

Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.