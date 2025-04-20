Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 161 Tôn Thất thuyết, Phường 15 Quận 4, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Lập chứng từ bán hàng trên phần mềm( Báo giá, hợp đồng, chứng từ giao nhận, hóa đơn, chứng từ thanh toán)
Lên phương án kinh doanh, theo dõi hàng tồn kho,quản lý thu hồi công nợ
Cập nhật các thông tin giao nhận hàng hóa hàng ngày
Quản lý nguồn vốn, các chi phí nhập hàng bán hàng, dự trù hàng hóa cho hoạt động kinh doanh
Quản lý nguồn vốn
Tổng hợp báo cáo về tình hình hàng hóa, nhập xuất tồn hàng ngày
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi 24 – 36, tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán tài chính, quản trị kinh doanh.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV MINH HIỂN
