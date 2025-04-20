Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 434 Cao Thắng phường 12 quận 10 HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Phát triển và tối ưu các tính năng mobile trên nền tảng React Native (sử dụng Expo).

Thiết kế giao diện người dùng tương tác tốt, đẹp mắt và dễ sử dụng.

Tối ưu hiệu suất ứng dụng, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì dễ dàng.

Tích hợp API (rest), quản lý dữ liệu bất đồng bộ và trạng thái ứng dụng hiệu quả.

Triển khai các tính năng như xác thực, thông báo đẩy, camera, xử lý file, media, biểu đồ, hiển thị animation, zustand, redux…

Hỗ trợ xử lý realtime và kết nối socket nếu cần thiết.

Tham gia phân tích yêu cầu, review code và cải tiến quy trình phát triển.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế hoặc ở các vị trí tương đương

Từng làm việc với các tính năng nâng cao như xử lý ảnh, video, scan,...

Có kinh nghiệm triển khai OTA update, dev client, hoặc quản lý nhiều môi trường build.

Có kiến thức về bảo mật, performance, CI/CD trên mobile.

Biết sử dụng AI để tối ưu công việc

Có kinh nghiệm về lạp trình web bằng react, next js

Có từ 3 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng với React Native.

3 năm kinh nghiệm

Hiểu rõ về kiến trúc ứng dụng mobile và các mô hình quản lý trạng thái hiện đại.

Kinh nghiệm làm việc với hệ thống điều hướng, xử lý gesture, animation nâng cao.

Nắm vững cách xử lý form, validate dữ liệu, quản lý lỗi.

Biết cách tối ưu hiệu suất render, quản lý bộ nhớ và xử lý danh sách lớn hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định

Thưởng lễ tết, sinh nhật cho nhân viên

Quà tặng vào các ngày lễ trong năm (08/03, 20/10…)

Tiệc cuối năm

Ưu đãi giá sử dụng các dịch vụ làm đẹp cho nhân viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cởi mở.

Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao về thiết kế, công nghệ mới, và các kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER

