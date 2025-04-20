Tuyển SEO CÔNG TY TNHH TMDV GTV SEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 91, đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chăm sóc dự án hàng ngày và đảm bảo tương tác với khách hàng nhanh chóng khi cần thiết.

Giám sát chất lượng và tiến độ dự án đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn và thời hạn đã cam kết

Hợp tác với nội bộ Phòng sản phẩm để thực hiện chiến lược triển khai, kế hoạch tháng, quý và các hoạt động cần thiết để đảm bảo đạt mục tiêu khách hàng

Hợp tác với khách hàng hiện tại để xác định và khai thác nhu cầu - mục tiêu kinh doanh nhằm kịp thời đưa ra các chiến lược - kế hoạch của dự án phù hợp hỗ trợ cho mục tiêu của khách hàng

Thực hiện các hạng mục hành chính nhằm đảm bảo công ty hoạt động trơn tru bao gồm: Báo cáo hàng tháng, thu hồi công nợ, tạo lập hồ sơ liên quan dự án,...

Hiểu mô hình kinh doanh khách hàng và xác định các cơ hội để mở rộng dịch vụ giữa công ty và doanh nghiệp của khách hàng.

Lên kế hoạch nghiên cứu và xây dựng kế hoạch đề xuất triển khai cho hạng mục mở rộng dịch vụ cho khách hàng đang có nhu cầu.

Báo cáo cho Account Manager phụ trách về tiến độ công việc.

Các công việc khác hỗ trợ team hoặc theo yêu cầu của Quản lý,…

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, kinh tế, quản trị kinh doanh (Ưu tiên các trường: ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Ngân hàng, ĐH Ngoại thương, ĐH Tài chính - Marketing, ĐH FPT, ĐH Quốc tế,…)

Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trong việc quản lý dự án Digital Marketing ở Agency hoặc 1 nhóm quản lý nhiều dự án.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thiết kế thi công nội thất, Outsourcing, Luật, Giáo dục, Dịch vụ B2B,...; kiến thức về SEO và ứng dụng trong các ngành trên là một lợi thế.

Có khả năng giám sát nhiều dự án và đảm bảo cả khâu chất lượng và tiến độ các task đã thống nhất đúng hạn.

Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói ở tiếng Việt và tiếng Anh một cách trôi chảy thông qua giao tiếp trong dự án và thư từ với khách hàng doanh nghiệp.

Có kỹ năng trình bày chiến lược, đàm phán, lãnh đạo các cuộc họp nhằm đảm bảo giải quyết các vấn đề.

Có khả năng cộng tác giữa khách hàng, nội bộ và nhà cung cấp bên ngoài (nếu được yêu cầu)

Kỹ tính và có trách nhiệm khi chú ý đến từng chi tiết, giai đoạn trong theo dõi thanh toán, hoàn thành hồ sơ và nhu cầu phát sinh của khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH TMDV GTV SEO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 10.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng.

1 năm review lương 2 lần.

Hoa hồng được trả hàng tháng, dựa trên doanh thu và số lượng dự án quản lý.

Thưởng nghiệm thu dự án theo giai đoạn (2 đợt thưởng/ dự án).

Dự án ký HĐ SEO duy trì sẽ được thưởng 1.000.000 đồng/dự án.

Account có thể tham gia Sale & Upsale, hoa hồng KH sale được sẽ được hưởng cả 02 phần của BD & Account.

Chính sách thưởng: Thưởng nhân sự xuất sắc, thưởng nóng, thưởng thâm niên,…

Chính sách BHYT, BHXH theo quy định nhà nước, Bảo hiểm sức khỏe PVI, khám sức khỏe tổng quát hàng năm.

Tham dự team building (02 lần/năm); du lịch (01 lần/năm).

Ngày phép hưởng lương: 14 – 16 ngày phép/năm, phái nữ được nghỉ phép thêm 0,5 ngày/tháng, nghỉ lễ tết theo Luật.

Cơ hội thăng tiến liên tục dựa trên năng lực & thành tích của bạn (Tại GTV đã có rất nhiều nhân sự thăng tiến từ thực tập lên Senior chỉ trong vòng 02 năm làm việc).

Được training các kiến thức liên quan về lĩnh vực, dịch vụ để hỗ trợ đạt mục tiêu công việc đảm nhiệm.

Quy trình đào tạo nội bộ và các khóa học trong và ngoài nước chuyên sâu giúp nắm bắt toàn bộ kiến thức và kỹ năng trở thành nhà tư vấn mảng SEO cho doanh nghiệp SME (Doanh nghiệp vừa và nhỏ) sau 2 – 3 tháng làm việc.

Trở thành nhà tư vấn, hoạch định chiến lược Inbound Marketing/Digital marketing hiệu quả trên các nền tảng Digital cho doanh nghiệp SMB sau 1 năm làm việc.

Tiếp cận các khóa học/đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về kỹ năng đàm phán/bán hàng/pitching/tâm lý khách hàng,…...

Tầm nhìn công ty:

Lấy SEO làm trụ cột, GTV phát triển không chỉ giới hạn ở thị trường Việt Nam mà còn muốn tiến lên là Agency ở Global, cũng như không chỉ giới hạn làm dịch vụ SEO mà còn phát triển những mảng khác. Tầm nhìn của GTV trong 03 năm tới bao gồm:

Duy trì sự hợp tác lâu năm với các khách hàng đã sử dụng dịch vụ SEO của GTV.

Mở rộng phát triển khách hàng Enterprise, Upper SME, SEO Global.

Phát triển những mảng khác về SEO bao gồm: MMO, Affiliate Marketing, Đào tạo SEO, Email Marketing...

Môi trường làm việc thẳng thắn, minh bạch, đặt con người làm trọng tâm.

Làm việc với các 9x, 10x năng động, sáng tạo, hỗ trợ đồng đội hết mình.

5 văn hóa chính tại GTV SEO:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TMDV GTV SEO

