Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A 007 - 008 Sarica, Đường D9, Khu Đô Thị Sala, P. An Lợi Đông, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi tình hình thu chi nội bộ thực hiện giao dịch với ngân hàng.

Theo dõi tình hình công nợ (lên kế hoạch thanh toán khoản phải trả, đốc thúc thu hồi khoản phải thu).

Kiểm tra hoá đơn chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nhập vào phần mềm kế toán công ty.

Bảo quản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán của công ty.

Nhập liệu trên chứng từ thực tế phát sinh.

Lên báo cáo thuế.

Hạch toán – lên sổ sách.

Sẽ được hướng dẫn trên phần mềm Smart Pro.

Các công việc liên quan đến thuế - giải trình tại cơ quan thuế theo sự hướng dẫn...

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên khối ngành phù hợp như Kế toán, QTKD, Tài chính - Ngân hàng .

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt vấn đề tốt, cởi mở, linh hoạt ứng xử trong mọi tình huống.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DỆT MAY BỀN VỮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức sau 2 tháng thử việc.

Team building, Year End Party hàng năm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho nhân viên thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân.

Sếp thoải mái, đồng nghiệp vui vẻ, dễ thương, không drama.

