Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 6 ...và 11 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hà Nội : Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Quảng Ninh :Khu 12 Phương Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh

TPHCM : 32 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr – 10tr trở lên + phụ cấp ăn trưa 40k/bữa, phụ cấp điện thoại + doanh số.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT...

Lương tháng thứ 13, 14, được đi nghỉ mát hàng năm theo chính sách của Công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

