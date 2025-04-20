Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 6 ...và 11 địa điểm khác, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hà Nội : Tầng 8, tháp A, Tòa nhà Sông Đà, 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm
Quảng Ninh :Khu 12 Phương Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh
TPHCM : 32 Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8tr – 10tr trở lên + phụ cấp ăn trưa 40k/bữa, phụ cấp điện thoại + doanh số.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT...
Lương tháng thứ 13, 14, được đi nghỉ mát hàng năm theo chính sách của Công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

