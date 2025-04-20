Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 213 Điện Biên Phủ Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Biên tập và sản xuất phóng sự truyền hình
Tìm kiếm, chọn lọc và đăng ký đề tài cho quản lý duyệt sản xuất
Phối hợp với quay phim, dựng phim để tạo ra các phóng sự tốt nhất
Đảm bảo nội dung tuân thủ các quy chuẩn và định hướng của công ty.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Ngôn ngữ học, hoặc các ngành liên quan.
Đam mê với lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt lĩnh vực báo chí, truyền hình.
Có khả năng viết lách tốt, diễn đạt rõ ràng và sáng tạo.
Có trách nhiệm, cẩn thận, và tinh thần học hỏi cao. Kinh nghiệm sản xuất tin tức, phóng sự.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường công bằng, năng động, sáng tạo, cởi mở.
Được hướng dẫn và đào tạo từ các chuyên gia trong ngành.
Công việc linh động, có thể chọn làm partime hoặc fulltime
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
