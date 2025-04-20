Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 213 Điện Biên Phủ Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Biên tập và sản xuất phóng sự truyền hình

Tìm kiếm, chọn lọc và đăng ký đề tài cho quản lý duyệt sản xuất

Phối hợp với quay phim, dựng phim để tạo ra các phóng sự tốt nhất

Đảm bảo nội dung tuân thủ các quy chuẩn và định hướng của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Báo chí, Truyền thông, Marketing, Ngôn ngữ học, hoặc các ngành liên quan.

Đam mê với lĩnh vực sáng tạo nội dung, đặc biệt lĩnh vực báo chí, truyền hình.

Có khả năng viết lách tốt, diễn đạt rõ ràng và sáng tạo.

Có trách nhiệm, cẩn thận, và tinh thần học hỏi cao. Kinh nghiệm sản xuất tin tức, phóng sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường công bằng, năng động, sáng tạo, cởi mở.

Được hướng dẫn và đào tạo từ các chuyên gia trong ngành.

Công việc linh động, có thể chọn làm partime hoặc fulltime

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin