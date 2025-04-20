Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH NONG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH NONG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NONG GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH NONG GROUP

Trưởng nhóm Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CÔNG TY TNHH NONG GROUP

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Đống Đa, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch marketing tổng thể theo từng giai đoạn phát triển của thương hiệu.
Định hướng chiến lược truyền thông dựa trên câu chuyện thương hiệu.
Đề xuất và triển khai các kế hoạch marketing giúp tăng nhận diện thương hiệu và tạo hiệu ứng viral.
Quản lý các kênh truyền thông online (Facebook, TikTok, Instagram, Website, Food App, v.v.).
Phối hợp với đội content để đảm bảo storytelling mạch lạc, gắn kết với concept thương hiệu.
Lên kế hoạch seeding, KOLs/KOCs, PR để tăng độ phủ và lan tỏa thương hiệu.
Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí và hiệu quả.
Định hình hình ảnh thương hiệu, đảm bảo sự nhất quán trên các kênh truyền thông.
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch branding, storytelling.
Hợp tác với KOLs, báo chí, cộng đồng để nâng cao nhận diện thương hiệu.
Phát triển các chương trình khách hàng thân thiết, gia tăng sự trung thành.
Xây dựng và thực hiện các sự kiện theo chủ đề, mùa vụ để thu hút khách hàng.
Phối hợp với bộ phận vận hành để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Phát triển các chương trình ưu đãi, tăng doanh thu & giữ chân khách hàng.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ marketing.
Giám sát tiến độ công việc, đánh giá hiệu suất đội nhóm.
Báo cáo định kỳ về hiệu quả các chiến dịch marketing cho Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong F&B.
Đã từng triển khai các chiến dịch marketing quy mô lớn, quản lý ngân sách hiệu quả.
Thành thạo Digital Marketing (Facebook Ads, Google Ads, SEO, CRM...).
Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý ngân sách & đo lường hiệu quả chiến dịch.
Hiểu biết về brand marketing, content marketing, PR & event planning.
Có kinh nghiệm làm việc với KOLs, đối tác truyền thông.
Tư duy chiến lược, sáng tạo & bắt trend tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý & đào tạo đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình & đàm phán với đối tác.
Chịu được áp lực cao, khả năng ra quyết định nhanh & linh hoạt.

Tại CÔNG TY TNHH NONG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực khi phỏng vấn.
Có lộ trình thăng tiến, review lương sau 3 - 6 tháng.
Hỗ trợ về mặt định hướng phát triển thế mạnh cá nhân.
Phép năm, thưởng cuối năm; quà sinh nhật, ăn uống hàng tháng...
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN...,
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NONG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NONG GROUP

CÔNG TY TNHH NONG GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

